Зірка "Чорної пантери" Чедвік Боузман помер 28 серпня від раку. Чотири роки тому в актора діагностували рак товстої кишки, проте побороти хворобу йому так і не вдалось. Біографію та найвідоміші фільми зірки всесвіту Marvel читайте на Lifestyle 24.

Актор Чедвік Боузман помер у 43-річному віці, проте за свою кінокар'єру встиг відзначитися успішними роботами у голлівудських стрічках і запам'ятатися як глядачам, так і колегам не лише бездоганним артистом, а й хорошою та чуйною людиною. 24 канал підготував біографію та відомі фільми Чедвіка Боузмана, аби ви дізналися більше про його життєвий і творчий шлях.

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Біографія Чедвіка Боузмана

Актор народився 29 листопада 1977 року. Його батько Лерой Боузман працював підприємцем, а мама Керолін – медсестрою. Чедвік Боузман був єдиною дитиною у сім'ї та з ранніх років мріяв про сцену. Крім того, він захоплювався баскетболом. Свою першу п'єсу він написав і поставив у старшій школі та присвятив її другу по команді, якого застрелили просто під час гри.

Після закінчення школи Боузман навчався у Говардському університеті у Вашингтоні, де отримав ступінь бакалавра в галузі режисури. Згодом він поїхав до Британії, де продовжив освіту в Британській академії драми, а потім вступив на аспірантуру до Нью-Йоркської академії кіномистецтва.

Спочатку він хотів стати сценаристом і режисером та навіть певний час викладав драматичне мистецтво в рамках молодіжної програми в нью-йоркському центрі Schomburg. Проте вже у студентські роки Чедвік Боузман грав на сцені, писав сценарії для мильних опер, кримінальних драм та навіть зняв короткометражний фільм.

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Кінокар'єра Чедвіка Боузмана

Його кар'єра почалася в 2000-х. Спочатку він грав лише в серіалах. 2008 року Чедвік Боузман перебрався в Лос-Анджелес. Його перші серйозні ролі були в популярному серіалі "Лінкольн Гейтс" і повнометражному фільмі "Експрес: Історія легенди спорту Ерні Девіса". Далі був трилер "Кульове поранення".

Першу головну роль Чедвік Боузман отримав 2013 року у фільмі "42". Актор зіграв відомого бейсболіста Джекі Робінсона. 2014 року актор з'явився у головних ролях в спортивній драмі "День драфту" і фільмі-біографії "Шлях вгору" про відомого чорношкірого соул-виконавця Джеймса Брауна.

2016 року Боузмана затвердили на роль першого чорношкірого супергероя Чорна пантера з блокбастера Marvel "Перший месник: Протистояння". Вже за два роки він зіграв головну роль у фільмі "Чорна пантера". Саме ця роль принесла йому світове визнання та численні премії: дві премії MTV Movie & TV Awards, нагороди Гільдії кіноакторів та премії NAACP Image Awards.

Особисте життя Чедвіка Боузмана

Чедвік Боузман був одружений. 2015 року він почав зустрічатись зі співачкою Тейлор Ледвард. Їх неодноразово бачили разом, проте свої стосунки актор підтвердив лише 2019 року. Пара заручилась у жовтні 2019 року, а цьогоріч оформила союз офіційно.

Найвідоміші фільми Чедвіка Боузмана

Чорна пантера: дивіться трейлер онлайн

42: дивіться трейлер онлайн

Маршалл: дивіться трейлер онлайн

21 міст: дивіться трейлер онлайн

Джеймс Браун: Шлях вгору – дивіться трейлер онлайн

Перший месник: Протистояння – дивіться трейлер онлайн

Месники: Війна нескінченності – дивіться трейлер онлайн