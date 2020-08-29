У США на 43 році життя помер відомий актор Чедвік Боузман. Сталося це 28 серпня у власному будинку в колі сім'ї. Відомо, що зірка "Чорної пантери" чотири роки боровся з раком.

Трагічну звістку повідомили на сторінці актора у твіттері.

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На смерть Боузмана відреагували й у кіностудії Marvel. Останні роки Боузман брав активну участь в їхнії фільмах.

Наші серця розбиті, і наші думки з сім'єю Чедвіка Боузмана. Твоє спадщина буде жити вічно. Спочивай з миром,

– мовиться у повідомленні кіностудії Marvel.

Про причину смерті

Чедвіку Боузману поставили діагноз рак товстої кишки ще 4 роки тому. Попри це актор не припинив зйомки у фільмах та зіграв декілька фантастичних ролей. Публічно Боузман не казав про свій діагноз і пішов з життя у віці 43 років в оточенні дружини та близьких.

Справжній боєць, Чедвік переніс все це і подарував вам безліч фільмів, які ви полюбили,

– написали в акаунті актора.

Занепокоєння щодо самопочуття Боузмана нещодавно висловили його шанувальники, відмітивши з його відеороликів у соцмережах, що актор різко схуд.

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Що відомо про Чедвіка Боузмана: коротка біографія