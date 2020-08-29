Зірка "Чорної пантери" Чедвік Боузман помер у США
У США на 43 році життя помер відомий актор Чедвік Боузман. Сталося це 28 серпня у власному будинку в колі сім'ї. Відомо, що зірка "Чорної пантери" чотири роки боровся з раком.
Трагічну звістку повідомили на сторінці актора у твіттері.
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На смерть Боузмана відреагували й у кіностудії Marvel. Останні роки Боузман брав активну участь в їхнії фільмах.
Наші серця розбиті, і наші думки з сім'єю Чедвіка Боузмана. Твоє спадщина буде жити вічно. Спочивай з миром,
– мовиться у повідомленні кіностудії Marvel.
Про причину смерті
Чедвіку Боузману поставили діагноз рак товстої кишки ще 4 роки тому. Попри це актор не припинив зйомки у фільмах та зіграв декілька фантастичних ролей. Публічно Боузман не казав про свій діагноз і пішов з життя у віці 43 років в оточенні дружини та близьких.
Справжній боєць, Чедвік переніс все це і подарував вам безліч фільмів, які ви полюбили,
– написали в акаунті актора.
Занепокоєння щодо самопочуття Боузмана нещодавно висловили його шанувальники, відмітивши з його відеороликів у соцмережах, що актор різко схуд.
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Що відомо про Чедвіка Боузмана: коротка біографія
- Народився Боузман у 1997 році у Південній Кароліні. Чоловік закінчив університет Говарда, отримавши ступінь бакалавра в галузі режисури. Потім поїхав до Англії, де продовжив освіту в Британської академії драми.
- Ще під час навчання в університеті Боузман грав на сцені, писав сценарії, зняв короткометражний фільм. Знаходив час і для регулярних тренувань: виконавець ролі "Чорної пантери" з дитинства грав в баскетбол.
- На початку своєї кар'єри Боузман грав епізодичні ролі у серіалах. У 2013 році він звернув увагу Голлівуду і став зіркою.
- Через рік він вразив публіку як Браун у біографічному фільмі "Вставай". Глядачі також могли бачити актора у кінострічках "Правосуддя" (2011), "Боги Єгипту" (2016), "Маршалл" (2017) тощо.
- Однак найбільшу популярність Боузман отримав після ролі короля Т'Чалли у Marvel. За неї у 2018 році Боузман отримав титул "Актор року" за версією People's Choice Awards.