Соцмережі зірок кіновсествіту Marvel переповнені щемливими дописами через смерть успішного колеги Чедвіка Боузмана, який зіграв головну роль у голлівудському фільмі "Чорна Пантера". 24 канал пропонує дізнатись, як актори прощаються зі знаменитістю.

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"Чедвік був тим, хто випромінював силу і спокій. Тим, хто міг постояти за себе. Тим, хто знайшов би час, щоб по-справжньому поцікавитися, як у тебе справи, і сказати слова підтримки, коли ти почуваєшся невпевнено. Я пишаюсь своїми спогадами. Розмови, сміх. Моє серце з тобою та твоєю родиною. За тобою будуть сумувати і ніколи не забудуть. Спочивай з миром, друже мій", – написала зірка стрічки "Капітан Марвел".

Кріс Еванс

"Я абсолютно спустошений. Душа розривається. Чедвік був особливим. Справжній оригінал. Він був глибоко відданим і допитливим митцем. Для нього залишилося стільки дивовижної роботи. Я нескінченно вдячний за нашу дружбу. Спочивай у владі, король", – зворушливо прокоментував смерть Чедвіка Боузмана зірка "Месників".

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.



Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

Кріс Гемсворт

"Я сумую за тобою, товариш. Моє серце абсолютно розбите. Один із найдобріших і справжніх людей, яких я зустрічав. Надсилаю любов і підтримку всій родині", – написав зірка фільму "Тор".

Марк Раффало