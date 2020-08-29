Помер актор "Чорної пантери" Чедвік Боузман: реакція зірок
43-річний американський актор Чедвік Боузман помер 28 серпня після чотирирічної боротьби з раком. На смерть зірки стрічки "Чорна пантера" відреагувало чимало знаменитих колег з супергеройського всесвіту Marvel.
Соцмережі зірок кіновсествіту Marvel переповнені щемливими дописами через смерть успішного колеги Чедвіка Боузмана, який зіграв головну роль у голлівудському фільмі "Чорна Пантера". 24 канал пропонує дізнатись, як актори прощаються зі знаменитістю.
Важливо Зірка "Чорної пантери" Чедвік Боузман помер у США
Брі Ларсон
"Чедвік був тим, хто випромінював силу і спокій. Тим, хто міг постояти за себе. Тим, хто знайшов би час, щоб по-справжньому поцікавитися, як у тебе справи, і сказати слова підтримки, коли ти почуваєшся невпевнено. Я пишаюсь своїми спогадами. Розмови, сміх. Моє серце з тобою та твоєю родиною. За тобою будуть сумувати і ніколи не забудуть. Спочивай з миром, друже мій", – написала зірка стрічки "Капітан Марвел".
Кріс Еванс
"Я абсолютно спустошений. Душа розривається. Чедвік був особливим. Справжній оригінал. Він був глибоко відданим і допитливим митцем. Для нього залишилося стільки дивовижної роботи. Я нескінченно вдячний за нашу дружбу. Спочивай у владі, король", – зворушливо прокоментував смерть Чедвіка Боузмана зірка "Месників".
Кріс Гемсворт
"Я сумую за тобою, товариш. Моє серце абсолютно розбите. Один із найдобріших і справжніх людей, яких я зустрічав. Надсилаю любов і підтримку всій родині", – написав зірка фільму "Тор".
Марк Раффало
"Мені варто сказати, що трагедії, які накопичуються цього року, лише посилилися через втрату Чедвіка Боузмана. Яка людина, і який неосяжний талант. Брате, ти був одним із найкращих, і твоя велич тільки починалася. Люблю тебе", – зазначив актор "Месників".
Зої Салдана
"Мені доведеться сказати Сі, Бові та Зену, що Чорної Пантери немає. Про якого іншого короля я можу їм зараз розповісти?" – щемливо зазначила акторка "Аватару", згадавши трьох своїх дітей.
Marvel та Disney
Супергеройський кіновсесвіт Marvel та корпорація Disney також відреагували на втрату зірки "Чорної Пантери".
Наші серця розбиті, і наші думки з родиною Чадвіка Боузмана. Твоя спадщина буде жити вічно. Спочивай у мирі,
– йдеться у повідомленнях.