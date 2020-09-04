У 2020 році до Венеційського кінофестивалю прикута особлива увага ЗМІ. Все тому, що це перший кінозахід, який таки відбувся під час пандемії коронавірусу. Яким же був другий день кінофестивалю – дивіться у ефектній добірці фото.

Чимало знаменитостей навіть всупереч загрозі інфікування приїхали на острів Лідо. Щороку саме тут відбувається Венеційський кінофестиваль, який стає чудовою можливістю для представників Голлівуду показати свої новинки кіно. Та і інші гості світської події залюбки беруть участь у презентаціях та красуються перед фотографами у розкішних вбраннях.

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Хто взяв участь у заході та продемонстрував найефектніші образи у 2 день фестивалю – дивіться у добірці 24 каналу.

Джорджина Родрігес

Без сумніву, знаменита модель Джорджина Родрігес, яка є нареченою футболіста Кріштіану Роналду, стала зіркою вечора. Манекенниця красувалась на червоній доріжці у неймовірній атласній сукні від бренду Pronovias і босоніжках від Casadei.

А вже ввечорі Джорджина Родрігес приміряла ще пікантнішу сукню вже чорного кольору. Вбрання, яке модель обрала з колекції Lia Stublla, зробило акцент на її пишному бюсті.

Тейлор Гілл

Спокусливим образом відзначилась і "ангел" Victoria's Secret Тейлор Гілл. Красуня позувала в ультракороткій сукні від Etro. Вбрання було дуже відвертим, відтак всі могли помилуватись стрункими ногами манекенниці. Образ Тейлор Гілл завершила зачіскою з ефектом мокрого волосся.

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Кейт Бланшетт

Голлівудська актриса Кейт Бланшетт вирішила обійтись без епатажу на Венеційському кінофестивалі. Вона вже вдруге обрала скромний та елегантний образ для червоної доріжки. 3 вересня Кейт позувала перед фотографами у чорних штанах та яскравій блузі від Alexander McQueen.

Тільда Свінтон

Елегантним виходом відзначилась і Тільда Свінтон. Актриса обрала білосніжну сукню Chanel на гудзиках.

Фріда Аасен

Розкішне та досить скромне вбрання обрала модель Фріда Аасен. Перед камерами фотографів Венеційського кінофестивалю вона красувалась у білосніжній сукні з металевим оздобленням на плечах.

Арміра Казар

Французька актриса Арміра Казар вирішила виділитись на Венеційському кінофестивалю. На червону доріжку вона прийшла у дивакуватій сукні з кулоном. Вбрання нагадувало стиль Середньовіччя і точно б не увійшло до списку найрозкішніших.

Мадаліна Генеа

Водночас актриса Мадаліна Генеа затьмарила всіх своєю появою на червону дорожіку. Знаменита італійка прийшла на кіноподію у розкішній сукні, розшитій бісером.