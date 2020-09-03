З 2 вересня на італійському острові Лідо триває Венеційський кінофестиваль. На відкриття події завітали голлівудські актори та відомі моделі, тому захід відзначився розкішними виходами.

Венеційський кінофестиваль: деталі події

Пандемія COVID-19 змусила організаторів гучних подій скасувати світські заходи, або ж перенести їх в онлайн-режим. Однак 77-ий Венеційський фестиваль все ж вирішили провести. Кіноподія стала першою від початку карантину, тому й прикувала увагу всіх світових ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Звісно, Венеційський кінофестиваль зазнав змін, адже його традиції довелось адаптувати під сьогоденні реалії. Так, гості заходи мають проходити температурний контроль та носити медичні маски. Окрім цього, на території Палацу кіно встановлені санітарні зони з антисептиками та медичні пункти. Організатори зменшили кількість фотографів та перекрили доступ до будівлі, щоб глядачі не робили скупчень.

Та всі заходи безпеки не повпливали на традиційну червону доріжку. Ввечері 2 вересня знамениті актриси і моделі таки вийшли у розкішних вбраннях, які підібрали спеціально до відкриття Венеційського кінофестивалю. Як це було – дивіться у фотодобірці.

Перша червона доріжка Венеційського кінофестивалю

Кейт Бланшетт

Актриса Кейт Бланшетт, яка очолює журі 77-го Венеційського кінофестивалю, вирішила обрати чорну сукню від Esteban Cortazar. Модниця надала перевагу трендовому крою в стилі кейпу, чим прикувала увагу мережі.

Тільда Свінтон

А от Тільда Свінтон, як завжди, вирішила продемонструвати незвичне вбрання. Актриса обрала чорну спідницю та білу блузу з рюшками від Chanel.

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Тейлор Гілл

Модель Тейлор Гілл, яка є одним з "ангелів" Victoria's Secret, додала пікантності урочистій церемонії. А вдалось їй це зробити завдяки літній сукні з ефектним принтом та кроєм від бренду Etro.

Людвін Саньє

Акцент на декольте зробила і французька актриса Лювін Саньє. Чорну сукню приталеного крою вона обрала з колекції бренду Celine.

Паола Турані

Водночас італійська модель Паола Турані красувалась на червоній доріжці у розкішній білій сукні. Перед Венеційським кінофестивалем вона записала ролик, де можна побачити вбрання у всій красі.