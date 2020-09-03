Со 2 сентября на итальянском острове Лидо проходит Венецианский кинофестиваль. На открытие события приехали голливудские актеры и известные модели, поэтому мероприятие отличилось роскошными выходами.

Венецианский кинофестиваль: детали события

Пандемия COVID-19 заставила организаторов громких событий отменить светские мероприятия, или же перенести их в онлайн-режим. Однако 77-й Венецианский фестиваль все же решили провести. Кинособытие стало первым с начала карантина, поэтому и приковало внимание всех мировых СМИ, сообщает 24 канал.

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Конечно, Венецианский кинофестиваль подвергся изменениям, ведь его традиции пришлось адаптировать под настоящии реалии. Так, гости мероприятия должны были проходить температурный контроль и носить медицинские маски. Кроме этого, на территории Дворца кино установлены санитарные зоны с антисептиками и медицинские пункты. Организаторы уменьшили количество фотографов и перекрыли доступ к зданию, чтобы зрители не делали скоплений.

Но все меры безопасности не повлияли на традиционную красную дорожку. Вечером 2 сентября знаменитые актрисы и модели все же вышли в роскошных нарядах, которые подобрали специально к открытию Венецианского кинофестиваля. Как это было – смотрите в фотоподборке.

Первая красная дорожка Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт

Актриса Кейт Бланшетт, которая возглавляет жюри 77-го Венецианского кинофестиваля, решила выбрать черное платье от Esteban Cortazar. Модница предпочла трендовый крой в стиле кейп, чем приковала внимание сети.

Тильда Суинтон

А вот Тильда Суинтон, как всегда, решила продемонстрировать необычное платье. Актриса выбрала черную юбку и белую блузку с рюшами от Chanel.

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Тейлор Хилл

Модель Тейлор Хилл, которая является одним из "ангелов" Victoria's Secret, добавила пикантности торжественной церемонии. А удалось ей это сделать благодаря летнему платью с эффектным принтом и кроем от бренда Etro.

Людвин Санье

Акцент на декольте сделала и французская актриса Лювин Санье. Черное платье приталенного покроя она выбрала из коллекции бренда Celine.

Паола Турани

В то же время итальянская модель Паола Турани красовалась на красной дорожке в роскошном белом платье. Перед Венецианским кинофестивалем она записала ролик, где можно увидеть наряд во всей красе.