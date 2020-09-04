Весь світ з цікавістю спостерігає за подіями Венеційського кінофестивалю. Тому й фешн-конфуз Джорджини Родрігес не оминули увагою.

Венеційський кінофестиваль розпочався 2 вересня і триватиме 10 днів. Як повідомляв 24 канал, до острова Лідо вже прибули перші гості, які встигли підкорити світ яскравими виходами на червону доріжку та пірс. Серед запрошених зірок кіноподії – модель Джорджина Родрігес, наречена футболіста Кріштіану Роналду.

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Манекенниця вийшла на пірс у бездоганному білосніжному костюмі від Ermanno Scervino. Джорджина Родрігес врахувала всі модні тренди і підібрала до одягу том з мереживом. Монохромний образ виглядав неймовірно.

Та саме цей бездоганний look і став причиною для курйозу. Модель не зрізала етикетку з піджака, що видно на багатьох кадрах, які робили фотографи Венеційського кінофестивалю. У мережі вже почали жартувати, що Джорджина Родрігес просто хоче зекономити та повернути вбрання в магазин після виходу на червону доріжку.

Можна було б подумати, що це всього лише фотошоп. Однак у мережі є чимало роликів, де також видніється етикетка.

Як Меган Маркл потрапила в такий же курйоз

Насправді Джорджина Родрігес – не єдина знаменитість, яка потрапила у подібний курйоз. Восени 2019 року герцогиня Сассекська також не зняла етикетку з нового вбрання. Тоді Меган Маркл і принц Гаррі перебували в офіційному турне країнами Співдружності націй. За лічені хвилини помічники герцогині Сассекської усунули конфузну деталь її образу, однак фотографи все ж зафіксували це на камеру.



Меган Маркл осоромилась на острові Тонга / Фото Getty Images



Конфуз Меган Маркл / Фото Getty Images