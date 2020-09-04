Звезда соцсетей и возлюбленная знаменитого футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес, не обошла вниманием Венецианский фестиваль, который несмотря на пандемию все же состоялся в Италии. На второй день события модель продемонстрировала публике 3 роскошных образа.

26-летняя аргентинская модель прибыла на Венецианский кинофестиваль на традиционном катере по каналу, сообщает 24 канал. Там она и показала свой первый образ – белый костюм от Ermanno Scervino и кружевной топ в тон. Total white look дополняли белые туфли бренда Le Silla и роскошное украшение на шее от Pasquale Bruni. Неизменным аксессуаром этого года стала белая маска в черную крапинку.

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Уже вечером на красной дорожке Джорджина Родригес появилась в нежно-розовом платье с открытыми плечами и высоким разрезом от бренда Pronovias. Девушка надела босоножки от Casadei, а за украшения она выбрала комплект из колье и кольца от Pasquale Bruni. Свой образ она также дополнила шелковой маской в тон. Известно, что Джорджина после фотозоны посетила показ фильмов "Человеческий голос" и "Куда ты идешь, Аида?".

А вот последний вечерний look модели был в сияющий черных цветах. Родригес надела невероятное черное платье с блестками бренда Lia Stublla, а также серебристые босоножки и бриллиантовые украшения.



Джорджина Родригес / Фото Getty Images