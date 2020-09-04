Зірка соцмереж та кохана знаменитого футболіста Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес, не оминула увагою Венеційський фестиваль, який попри пандемію все ж відбувся в Італії. На другий день події модель продемонструвала публіці 4 розкішні образи.

26-річна аргентинська модель прибула на Венеційський кінофестиваль на традиційному катері по каналу, повідомляє 24 канал. Там вона і показала свій перший образ – білосніжний костюм від Ermanno Scervino і мережевний топ у тон. Total white look доповнювали білі туфлі бренду Le Silla і розкішна прикраса на шиї від Pasquale Bruni. Незмінним аксесуаром цього року стала біла маска у чорну крапочку.

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Вже ввечері на червону доріжку Джорджина Родрігес з'явилась у ніжно-рожевій сукні з відкритими плечима і високим розрізом від бренду Pronovias. Дівчина взула босоніжки від Casadei, а за прикраси вона обрала комплект з кольє і кільця від Pasquale Bruni. Свій образ вона також доповнила шовковою маскою у тон. Відомо, що Джорджина після фотоколу завітала на показ фільмів "Людський голос" і "Куди ти йдеш, Аїда?".

А от останній вечірній look моделі був у сяючий чорних кольрах. Родрігес одягнула неймовірну чорну сукню з блискітками бренду Lia Stublla, а також сріблясті босоніжки та діамантові прикраси.