Про це детальніше – розповідає сайт "Українські традиції".

Що можна їсти на Великий піст 2026?

Основою щоденного харчування на весь період Великого посту стає виключно рослинна їжа. Так, вірянам дозволяється сміливо готувати страви з будь-яких овочів, як свіжих, так і запечених чи варених. Зокрема, з картоплі, капусти, моркви, буряка, гарбуза та зелені.

Водночас фрукти, ягоди та сухофрукти стануть чудовим десертом і необхідним джерелом вітамінів. Для того, щоб організм отримував достатньо енергії та відчував ситість, рекомендується обов'язково готувати каші – гречану, вівсяну, рисову, перлову чи пшоняну.

А рослинний білок найкраще отримувати з бобових культур. Квасоля, горох, сочевиця та нут, а також гриби, різноманітні горіхи та насіння є ідеальною заміною тваринному білку.

Щодо рослинної олії та риби існують окремі, більш специфічні правила. За традиційним церковним уставом, олію можна додавати у страви не щодня, а переважно у вихідні – суботу та неділю. Риба ж під час Великого посту є рідкісним послабленням і дозволяється лише у дні великих свят, зокрема на Благовіщення та у Вербну неділю. Крім того, напередодні Вербної неділі, у Лазареву суботу, вірянам дозволяється скуштувати рибну ікру.

Священники ПЦУ у своєму фейсбуці наголошують, що піст у жодному разі не повинен шкодити здоров'ю. Суворість харчових обмежень обов'язково має бути послаблена для дітей, вагітних і матерів, які годують немовлят, а також для літніх людей, військових і тих, хто має хронічні захворювання чи важку фізичну роботу. Адже головний сенс цього періоду полягає у духовному зростанні та добрих справах, а не у виснаженні власного тіла.

Що не можна їсти на Великий піст 2026?