Втім, нерідко буває таке, що період хрещення припадає на піст. Цьогоріч Великий піст розпочався 23 лютого і протриває 48 днів – до 11 квітня. Чи можна хрестити дитину в цей час – розповів священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі.
Чи можна хрестити дитину під час посту?
За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, вірянам дозволяється хрестити дитину у піст, зокрема у Великий. Однак важливо пам'ятати, що у цей час не можна розважатися, веселитися та гучно святкувати.
Тож пишні застілля варто тимчасово відкласти і вже відзначити хрестини після Воскресіння Христового.
Хрестити дитину в піст можна і треба. А уже застілля пишні – після Великодня,
– зауважив отець Олексій.
Що цікаво, щодо цього питання вже висловлювався священник Віктор Возняк, настоятель парафії Святого Архистратига Михаїла міста Любомль, у своєму фейсбуці. Отець зазначив, що колись піст був навіть часом підготовки до хрещення. Тому у сучасному світі вірянам дозволяється хрестити дитину в будь-який час.
Коли не можна хрестити дитину у 2026 році?
- Не варто хрестити дитину під час Страсного тижня, який передує Великодню. Річ у тім, що протягом шести днів віряни згадують страждання Ісуса Христа, якого розіп'яли на горі Голгофі, тому планувати таїнство в цей час не можна. Цьогоріч Страсний тиждень триватиме з 14 по 19 квітня.
- Також хрещення не проводять у найбільші православні свята, оскільки священнослужителі зайняті святковими богослужіннями. Серед таких днів: Різдво Христове (25 грудня), Водохреще (6 січня), Благовіщення (25 березня), Великдень (12 квітня), Вознесіння Господнє (21 травня) та Трійця (31 травня).
- Водночас християнам не варто хрестити свою дитину в поминальні дні, адже ті присвячені молитвам за померлих.