Втім, нерідко буває таке, що період хрещення припадає на піст. Цьогоріч Великий піст розпочався 23 лютого і протриває 48 днів – до 11 квітня. Чи можна хрестити дитину в цей час – розповів священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі.

Чи можна хрестити дитину під час посту?

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, вірянам дозволяється хрестити дитину у піст, зокрема у Великий. Однак важливо пам'ятати, що у цей час не можна розважатися, веселитися та гучно святкувати.

Тож пишні застілля варто тимчасово відкласти і вже відзначити хрестини після Воскресіння Христового.

Хрестити дитину в піст можна і треба. А уже застілля пишні – після Великодня,

– зауважив отець Олексій.

Що цікаво, щодо цього питання вже висловлювався священник Віктор Возняк, настоятель парафії Святого Архистратига Михаїла міста Любомль, у своєму фейсбуці. Отець зазначив, що колись піст був навіть часом підготовки до хрещення. Тому у сучасному світі вірянам дозволяється хрестити дитину в будь-який час.

Коли не можна хрестити дитину у 2026 році?