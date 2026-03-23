Адже стародавні традиції та народні прикмети тісно переплітаються з практичними потребами. Багато хто замислюється, чи не зашкодить ранній старт майбутньому врожаю та чи не порушить це давні звичаї, що передавалися від предків, пише ukr.media.

Не пропустіть Не лише у Чистий четвер: коли варто мити вікна, щоб не притягнути біди

Чи можна працювати на городі до Великодня?

У народі ставлення до землі завжди було трепетним, тому вважалося, що до певного часу її взагалі не можна турбувати. Наші предки часто казали, що до Благовіщення торкатися ґрунту не варто, оскільки він ще спить і не готовий віддавати енергію рослинам. Існує повір'я, що посіяне занадто рано насіння може просто "завмерти" у холодній землі, а врожай буде мізерним або хворобливим.

Особливе значення має Страсний тиждень, який передує світлому святу Великодня. У цей період існують досить чіткі обмеження щодо того, коли можна працювати. Наприклад, категорична заборона на будь-які роботи з землею діє у Страсну п'ятницю, адже цей день вважається траурним і присвячений молитвам. Кажуть, що все посаджене в цей день не принесе плоду і швидко зів'яне.

Втім, важливо також звертати на реальний стан погоди. Агрономи радять зважати на температуру ґрунту. Так, роботу на городі краще відкласти на час, коли земля достатньо прогріється.

Що про це кажуть у церкві?