Священник Православної Церкви України Олексій Філюк розставив крапки над "і" у цьому питанні. Він дав просту пораду вірянам у своєму тіктоці.

Що робити з засохлою паскою?

На думку отця Олексія, відповідь на питання, що робити з засохлою паскою, максимально очевидна – її треба просто з'їсти. Священник ПЦУ нагадав, що господині печуть святковий хліб саме для споживання. Навіть якщо випічка вже не така м'яка, як у перший день, вона залишається придатною до їжі, і її залюбки можуть доїсти діти чи дорослі члени родини.

Однак бувають випадки, коли паски забагато і впоратися з нею самотужки не вдається. Якщо хліб був освячений, священник категорично не радить викидати його у смітник.

Замість цього Філюк пропонує винести паску на подвір'я чи в сад, щоб нею поласували горобці та інші пташки. Також гарним варіантом буде кинути шматочки у річку – там вони стануть кормом для риб.

Що про це кажуть народні прикмети?

Згідно з давніми повір'ями, паска символізує достаток у домі на весь наступний рік, пише сайт "Українські традиції". Саме тому в народі існує сувора заборона викидати навіть найменші крихти освяченого хліба у смітник. Адже це вважається великим гріхом і може накликати бідність на родину.

Традиційно наші предки намагалися використати залишки випічки з максимальною пошаною. Так, крихти часто збирали й підмішували в корм худобі, щоб тварини були здоровими, або закопували в землю на городі для гарного врожаю.

До того ж вважалося, що якщо з’їсти засохлу паску до останньої крихти, то в хаті завжди буде злагода.