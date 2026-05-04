У своєму інстаграмі отець пояснив, чому домашні квіти чи нарциси на могилах рідних – значно краще, ніж штучні вінки. Про це детальніше – читайте в нашому матеріалі.

Дивіться також Чи дійсно можна залишати на могилі чарку горілки та сигарету: що про це кажуть у ПЦУ

Чи можна пересаджувати квіти з дому на цвинтар?

Чимало людей досі вірять у забобон, що пересаджувати квіти з власного подвір'я на цвинтар суворо заборонено. Мовляв, рослини з дому мають залишатися вдома, а для могил треба завжди купувати лише нові квіти.

Однак священник Православної Церкви України Олексій Філюк запевнив, що такі переконання не мають жодного релігійного підґрунтя. За словами отця, приносити живі квіти зі свого саду – це гарна та правильна справа.

Філюк радить не підживлювати чужі страхи та не шукати містики там, де її немає. Якщо на вашій клумбі розрослися примули, нарциси чи інші квіти, ви спокійно можете їх викопати та посадити на могилі родичів. Адже живі рослини зроблять місце спочинку покійника охайним і гарним.

До того ж священник ПЦУ наголосив, що на цвинтарі має панувати порядок, а у серці – спокій. А від пересадки квітів нічого поганого з людиною точно не станеться.

Що не можна робити на кладовищі?

На території цвинтаря слід уникати гучного сміху чи галасливих розмов, оскільки така поведінка вважається неприйнятною.

Крім цього, народні прикмети радять утримуватися від надмірних розповідей про власні успіхи чи негаразди. Вважається, що хвастощі можуть викликати заздрість у потойбічному світі, а постійні скарги заважають душі знайти спокій, пише сайт ukr.media.

До того ж згідно з повір'ями, територію кладовища варто залишити до заходу сонця. Річ у тім, що сутінки вважаються часом панування злих сил, перебування серед яких може негативно вплинути на психоемоційний стан людини.

Що цікаво, наші предки також вірили, що не можна відвідувати друзів чи родичів одразу після кладовища, аби випадково не перенести негативну енергетику в чужу оселю.