Щоб уникнути лиха, варто пам'ятати про кілька головних правил поведінки на кладовищі. Про них детальніше – написав сайт ukr.media.

Дивіться також Від схрещених пальців до знайденої монети: найпопулярніші ритуали, які притягують удачу

Що не можна робити на кладовищі?

Передусім біля місць поховання важливо зберігати тишу. Так, не рекомендується гучно сміятися, розмовляти та веселитися, адже це може образити померлих. Також не варто ділитися з ними своїми великими успіхами чи негараздами. Річ у тім, що ваші слова можуть викликати заздрість у потойбічному світі, а постійні скарги прив'язують душу до земних проблем і не дають їй спочивати.

Водночас приходити на кладовище з порожніми руками також не можна, тому з собою зазвичай беруть парну кількість квітів та трохи поминальної їжі. Втім, алкоголь краще залишити вдома. Адже спиртні напої лише заважають правильному поминанню.

Час візиту також відіграє важливу роль. За народними прикметами, людям варто залишити цвинтар до заходу сонця, оскільки сутінки вважають часом панування інших сил, які можуть налякати або відібрати життєву енергію.

Ба більше, категорично не слід заїжджати в гості до друзів чи родичів після відвідин кладовища. Люди вірять, що так можна випадково привезти енергію смерті в чужий дім і накликати біду на його мешканців.

Що не можна робити на цвинтарі / Фото Magnific

Важливо розуміти, що подібні заборони – лише частина народної культури та міфів. Науковці ніколи не знаходили доказів того, що розмови біля могил або пізні візити на цвинтар реально впливають на долю людини. Тож вірити в ці забобони чи ні – ваш особистий вибір, адже жодного логічного чи наукового підтвердження вони не мають.

Чи можна нести штучні квіти на кладовище?

Яскраві пластикові квіти приваблюють людей своєю стійкістю, але за цією красою ховається велика загроза. Річ у тім, що виробники штучних рослин використовують синтетику, яку природа не може переробити. Коли такі квіти втрачають свій красивий вигляд, то швидко опиняються на звалищах біля кладовищ.

Втім, справжня біда починається під час спалювання цього сміття. Адже під час його горіння у повітря потрапляють небезпечні токсини. Водночас дим отруює ґрунт і руйнує легені людей, які живуть поблизу.

Православна Церква України нагадала у своєму фейсбуці, що померлим потрібна молитва, а не гори кольорового пластику. Жива рослина символізує вічне життя та надію на воскресіння, тоді як штучний декор немає жодного духовного змісту.