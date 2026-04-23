У народі здавна вважали, що майбутнім матерям краще триматися якомога далі від місць поховань. Про це детальніше – пише ukr.media.
Чому вагітним не можна ходити на цвинтар?
Згідно з народними прикметами, цвинтар – місце, де перетинаються світи живих і мертвих. Наші предки вірили, що ненароджена дитина ще не має свого ангела-охоронця, який з'являється лише після хрещення. Через це малюк у лоні матері вважався надзвичайно вразливим перед негативною енергією або неспокійними душами, які можуть перебувати на території кладовища.
Крім того, вважалося, що жінка протягом вагітності повинна бачити лише красиве та життєствердне, а споглядання горя, сліз та атрибутів поховання може негативно позначитися на характері або навіть зовнішності майбутньої дитини. Пращури часто казали, що смерть і нове життя не повинні зустрічатися в одному просторі, аби не порушити природний баланс. Тому навіть під час Проводів або великих поминальних днів родичі намагалися залишити вагітну жінку вдома, щоб захистити її від пристріту.
Вагітна жінка
Що про це каже церква?
- Священник ПЦУ Василь Колодій на своєму ютуб-каналі наголосив, що вірянам не варто боятися подібних місць через прикмети. За його словами, життя – дар Божий, який має неабияку силу.
- Отець Василь переконаний, що "якщо Бог вдихає в людину життя, то воно не може зникнути просто так через перебування на цвинтарі". Життя можна втратити через аборти або неправильний спосіб життя, але саме місце поховання не здатне вбити чи зашкодити дитині.
- Священник ПЦУ вважає, що дітям важливо бути поруч з дорослими, щоб розуміти природний хід речей і бачити, чому люди сумують за близькими. Ба більше, присутність вагітної жінки або маленької дитини на цвинтарі є символічною. Це свідчить про те, що людський рід продовжується, а життя перемагає смерть.
- На думку отця, ніщо так не тішить душі померлих родичів, як присутність на їхніх могилах батьків разом з дітьми.