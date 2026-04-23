У народі здавна вважали, що майбутнім матерям краще триматися якомога далі від місць поховань. Про це детальніше – пише ukr.media.

Чому вагітним не можна ходити на цвинтар?

Згідно з народними прикметами, цвинтар – місце, де перетинаються світи живих і мертвих. Наші предки вірили, що ненароджена дитина ще не має свого ангела-охоронця, який з'являється лише після хрещення. Через це малюк у лоні матері вважався надзвичайно вразливим перед негативною енергією або неспокійними душами, які можуть перебувати на території кладовища.

Крім того, вважалося, що жінка протягом вагітності повинна бачити лише красиве та життєствердне, а споглядання горя, сліз та атрибутів поховання може негативно позначитися на характері або навіть зовнішності майбутньої дитини. Пращури часто казали, що смерть і нове життя не повинні зустрічатися в одному просторі, аби не порушити природний баланс. Тому навіть під час Проводів або великих поминальних днів родичі намагалися залишити вагітну жінку вдома, щоб захистити її від пристріту.

Вагітна жінка / Фото Freepik

Що про це каже церква?