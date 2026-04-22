Пращури ставилися до дзеркала як до магічного порталу, здатного накопичувати енергію та впливати на долю мешканців дому. Вірити в прикмети чи ні – справа кожного, але існують конкретні місця в оселі, де люстерко, згідно з народними повір'ями, може стати причиною негараздів. Про це детальніше – пише сайт The Spruce.

Де не можна вішати дзеркало?

Здавна вважалося, що найнебезпечнішим місцем для дзеркала є стіна прямо навпроти вхідних дверей. Народна мудрість каже, що через поріг у дім заходить позитивна енергія та достаток, але, наштовхнувшись на дзеркальну поверхню, вони просто віддзеркалюються і повертаються на вулицю. Так, господарі ризикують залишитися без захисту та фінансового добробуту.

Подібне правило діє і в спальні, яка є зоною відпочинку та вразливості. Категорично не рекомендується вішати дзеркало так, щоб у ньому відображалося ліжко або люди, які сплять. Вважається, що це призводить до нічних жахіть, постійної втоми та навіть може спровокувати розлад у стосунках між подружжям.

Дзеркало в домі

Не менш важливо стежити за тим, що саме бачить ваше дзеркало на кухні. Прикмети застерігають від його розміщення навпроти плити, оскільки це може призвести до швидкого виснаження господині та "спалювання" родинного бюджету.

Також варто уникати створення так званих дзеркальних коридорів, коли два дзеркала розташовані одне навпроти одного. Таке планування здавна вважалося небезпечним, адже воно створює нескінченний простір, який начебто притягує нечисту силу та витягує життєву енергію з мешканців будинку.

Особливу увагу слід приділити загальному стану цих предметів. Народні повір'я також суворо забороняють тримати вдома тріснуті дзеркала або вироби зі сколами, навіть якщо вони зовсім крихітні.

