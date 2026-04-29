Детальніше про те, коли не варто ходити в гості – розповів сайт ukr.media.

Не пропустіть Що точно варто зробити для щасливого шлюбу: головні весільні прикмети для пари

Коли не варто ходити в гості?

Згідно з давніми повір'ями, одним із найневдаліших днів для відвідин вважається понеділок. У народі його завжди називали важким днем, коли не слід розпочинати нові справи чи турбувати людей своєю присутністю. Адже це може притягнути невдачі на весь наступний тиждень.

Також варто бути обережними з візитами у великі релігійні свята. У такі дні краще залишатися в колі власної родини, оскільки вважалося, що сторонні люди можуть випадково забрати достаток із дому, особливо якщо вони прийшли з порожніми руками.

Крім цього, наші предки не ходили в гості після заходу сонця. Вважалося, що разом із сутінками активізуються недобрі сили, і гість може занести в дім чужу біду або тривогу.

Коли не варто ходити в гості / Фото Freepik

До того ж особлива заборона стосувалася сімей, де щойно народилася дитина. Протягом перших сорока днів після появи малюка стороннім категорично заборонялося переступати поріг оселі, аби не притягнути нещасливе життя новонародженому.

Народна мудрість також застерігає від відвідин, якщо ви перебуваєте у поганому настрої. Наші пращури вірили, що злі думки мають руйнівну силу, яка здатна нашкодити енергетиці чужого дому. Навіть якщо вас дуже чекають, краще перенести зустріч на день, коли ваше серце буде спокійним.

Також поганою прикметою вважалося приходити в гості, коли в домі господарів триває велике прибирання або прання. Річ у тім, що в цей час простір очищується, і присутність сторонніх може порушити цей процес та призвести до сварок.

Що не можна робити в гостях?

Для багатьох людей прихопити з собою смаколики в гості здається звичною справою, пише сайт "Українські традиції". Втім, наші предки вірили, що їжа дуже швидко поглинає інформацію ззовні. Тому приносячи її з вулиці без попередження, ви ризикуєте занести до хати хаотичну чужу енергетику, а разом із нею і дрібних злих духів.

Ще одна серйозна загроза ховається у звичці зручно влаштуватися, закинувши ноги на диван чи крісло. У багатьох віруваннях меблі для відпочинку вважаються сакральними і найбільш вразливими зонами будинку. Наші стопи постійно контактують із землею та накопичують енергію. Коли ви кладете ноги на чужі меблі, то буквально скидаєте цей енергетичний бруд у найчистіше місце квартири. Наслідком цього можуть стати раптові хвороби господарів, сварки на порожньому місці та низка дрібних невдач.