Що треба зробити для щасливого шлюбу?

Шлях до злагоди в подружньому житті починається ще з вибору дати весілля. Адже здавна вважалося, що не варто планувати вінчання на травень, аби потім не страждати.

Натомість несподіваний дощ у день свята завжди вважався добрим знаком, який обіцяє молодятам достаток і відсутність серйозних випробувань.

Особливу магічну силу приписували обручкам, які обов'язково мали бути гладенькими. Наші пращури вірили, що тоді й подружнє життя пройде без сварок і суперечок.

Весільні прикмети / Фото Freepik

Під час весільної церемонії молодятам радили разом ставати на весільний рушник, щоб у домі завжди панувала рівність і взаєморозуміння. Важливо також, аби наречена не випускала свій букет з рук протягом усього дня, оскільки так вона символічно тримає власне щастя. Лише під час святкової вечері його можна поставити на стіл перед собою, а наприкінці вечора передати подругам.

Важливим моментом вважався і перший вхід у спільний дім. Щоб життя було щасливим і мирним, чоловік мав перенести дружину через поріг на руках, захищаючи її від будь-якого лихого ока.

Навіть спільне розрізання весільного торта мало свій глибокий сенс. Вважалося, що якщо пара робить це разом, підтримуючи одне одного, то й усі життєві рішення вони ухвалюватимуть у повній згоді.

Що не можна робити перед весіллям?

Нареченій не варто бачити себе у дзеркалі в повному образі до дня урочистості. Наші пращури радили під час фінальної примірки не одягати одну рукавичку чи фату, щоб образ вважався незавершеним і не міг зурочити майбутнє щастя.

Також слід на певний час забути про послуги перукаря, якщо йдеться про стрижку, пише ukr.media. Здавна вважалося, що волосся зберігає життєву енергію, тому різка зміна іміджу перед весіллям могла скоротити тривалість життя нареченим.

Крім того, майбутньому подружжю не радили спати в одній кімнаті в останню ніч перед весіллям, щоб не накликати сварки в перші ж дні спільного життя.