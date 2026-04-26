Саме тому навіть сучасні наречені часто дотримуються народних прикмет, щоб не притягнути негаразди у подружнє життя. Що не можна робити перед весіллям – пише ukr.media.

Теж цікаво Чому суворо заборонено зберігати порожні банки вдома: ви могли цього не знати

Що не можна робити перед весіллям?

Однією з найвідоміших і найсуворіших заборон, яку знають майже всі, є демонстрація весільної сукні нареченому до початку самої церемонії. Річ у тім, що це традиційно вважається передвісником нетривалого шлюбу.

Однак мало хто здогадується, що нареченій теж не варто бачити себе у дзеркалі в повному образі до дня урочистості. Наші пращури радили під час фінальної примірки не одягати одну рукавичку чи фату, щоб образ вважався незавершеним і не міг зурочити майбутнє щастя.

Особлива увага приділяється і головному символу єднання – обручкам. Так, категорично заборонено давати міряти свої прикраси подругам чи родичам. Вважається, що наречена тодв добровільно віддасть частинку своєї сімейної злагоди в чужі руки, зауважує сайт "Українські традиції".

Що заборонено робити перед весіллям / Фото Freepik

Також варто на певний час забути про послуги перукаря, якщо йдеться про стрижку. Здавна вважалося, що волосся зберігає життєву енергію, тому різка зміна іміджу перед весіллям могла скоротити тривалість життя нареченим.

Крім того, майбутньому подружжю не радили спати в одній кімнаті в останню ніч перед весіллям, щоб не накликати сварки в перші ж дні спільного життя.

Що ще не можна робити до шлюбу?

За народними прикметами, також забороняється фотографуватися у весільному вбранні до дня одруження. Якщо пара зробить спільну фотосесію у святкових образах заздалегідь, то це може призвести до сварок або навіть до розриву стосунків.

Втім, варто пам'ятати, що далеко не всі у сучасному світі довіряють прикметам. Тому кожен самостійно має вирішити, чи дотримуватися цих забобонів, чи ні. Важливо серйозно поставитися до підготовки до шлюбу та зробити все можливе, щоб подружнє життя було щасливим, попри усі народні повір'я.