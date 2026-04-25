Дивіться також Викинути чи залишити: що робити зі старими календарями вдома

Чи можна зберігати порожні банки вдома?

Згідно з давніми повір'ями, порожній посуд у житловій зоні символізує "пусте" життя та відсутність достатку. Найпоширеніша прикмета стверджує, що пусті банки притягують бідність у родину.

Особливо небезпечним вважається залишати порожню тару на обідньому столі, адже це місце традиційно є символом багатства сім'ї. Присутність там подібних банок може призвести до раптових великих витрат або втрати джерел доходу.

Крім матеріальних збитків, народна мудрість пов'язує пусті банки з погіршенням атмосфери в домі. Вважається, що у порожнечі всередині скла може накопичуватися негативна енергія, яка згодом "виливається" на мешканців оселі у вигляді безпідставних сварок, дратівливості та почуття постійної втоми.

Якщо ж банка має навіть ледь помітну тріщину або скол, її радять негайно викинути, бо через такі пошкодження з дому нібито "витікає" удача та сімейне щастя.

До речі, священник Української Греко-Католицької Церкви Іван Жук в інтерв'ю для агенції новин "Фіртка" наголосив, що Церква негативно ставиться до забобонів. Справжня віра має ґрунтуватися на Божому Слові, а не на народних прикметах чи магічних практиках.

Що робити з порожніми банками вдома?

Для тих, хто не має можливості відразу винести тару в підвал чи гараж, існують прості способи нейтралізувати негатив.

Знавці традицій радять класти всередину кожної банки монетку, кілька зернин або просто перевертати їх дном догори. Це створює ілюзію наповненості, що допомагає зберегти добробут і спокій у домі.