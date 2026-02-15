Іноді наші повсякденні звички, які здаються абсолютно невинними, здатні серйозно порушити енергетичну гармонію оселі. Про це пише ukr.media.

Що не можна робити в гостях?

Для багатьох людей прихопити з собою смаколики в гості здається звичною справою. Втім, наші предки вірили, що їжа дуже швидко поглинає інформацію ззовні. Тому приносячи її з вулиці без попередження, ви ризикуєте занести до хати хаотичну чужу енергетику, а разом із нею і дрібних злих духів.

Ще одна серйозна загроза ховається у звичці зручно влаштуватися, закинувши ноги на диван чи крісло. У багатьох віруваннях меблі для відпочинку вважаються сакральними і найбільш вразливими зонами будинку. Адже саме там людина розслабляється і втрачає пильність. Наші стопи постійно контактують із землею та накопичують енергію. Коли ви кладете ноги на чужі меблі, то буквально скидаєте цей енергетичний бруд у найчистіше місце квартири. Наслідком цього можуть стати раптові хвороби господарів, сварки на порожньому місці та низка дрібних невдач.

Однак навіть якщо ваш візит пройшов ідеально, важливо правильно завершити його. Одна з найгірших ідей – піти з вечірки тихо, нікому нічого не сказавши. Коли гість прощається, то він зачиняє двері для будь-якого зла. А якщо ж людина зникає мовчки, то залишає цей невидимий портал відкритим. З нього з дому може виходити життєва сила господарів, а на її місце тоді проникатиме різноманітний негатив із вулиці.

Ба більше, не попрощавшись, ви ризикуєте надовго залишити в чужій квартирі свої власні тривоги та погані думки. Тому звичайні правила ввічливості ще й надійний спосіб зберегти гармонію і захистити енергетику тих, хто вас гостинно прийняв.

Чи правда, що вдома не можна свистіти?