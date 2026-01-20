Наші пращури були переконані, що звичайний поріг – межа між світами мертвих і живих. А порушення її законів може коштувати людині добробуту. Чому не передають речі через поріг – пише 24 Канал з посиланням на ukr.media.

Чому не можна передавати речі через поріг?

Згідно з народними прикметами, якщо ви прийняли у когось річ через поріг, вона принесе вам нещастя. У давнину існував звичай ховати прах померлих родичів саме під порогом вхідних дверей, аби душі предків охороняли оселю від злого ока та нечистої сили. Так, він ставав своєрідним кордоном, що розділяв світи живих і мертвих, тому будь-яка взаємодія через цю лінію вважалася неповагою до духів-охоронців.

До того ж кажуть, що річ, передана в такий спосіб, втрачає свою позитивну енергетику і може стати причиною сварок, розриву стосунків або фінансових втрат. Також разом з предметом господар ризикує віддати і свою удачу.

Щоб уникнути негативних наслідків, народна мудрість радить не лінуватися та або впустити гостя в дім, або ж самому вийти назовні. Лише так можна зберегти гармонію та не потривожити невидимих вартових вашого порогу.

Чому не можна передавати речі через поріг / Фото Freepik

До речі, священник Української Греко-Католицької Церкви Іван Жук наголосив, що Церква негативно ставиться до забобонів. Справжня віра має ґрунтуватися на Божому Слові, а не на народних прикметах чи магічних практиках. За словами отця, забобони не лише обмежують людей у свободі, а й чинять на них психологічний тиск і суперечать основам християнської віри.

Які ще прикмети пов'язані з порогом?