Однак домашні павуки зовсім не полюють на людей. Чому краще дати спокій цим тваринам – розповідає 24 Канал з посиланням на IFLScience.

Дивіться також Чому не можна викидати сміття ввечері: це важливо запам'ятати

Чи можна вбивати павуків?

Павуки полюють на мух, комарів, тарганів та міль, захищаючи оселю від розповсюдження інфекцій та псування продуктів. Фактично, вбиваючи павука, ви власноруч знищуєте ефективний бар'єр проти справжніх шкідників.

До того ж страх перед ними часто базується на вигадках. Популярний міф про те, що люди ковтають павуків уві сні, не має нічого спільного з реальністю. Ці істоти уникають контакту з людьми і прагнуть залишатися в темних кутках.

Крім цього, більшість домашніх павуків абсолютно безпечна, а їхні ікла навіть не здатні прокусити людську шкіру. Тож наступного разу, зустрівши цю істоту, просто дайте їй спокій – вона віддячить вам, продовжуючи тихо виконуючи свою корисну роботу.

Чому не треба вбивати павуків / Фото Freepik

Яка є біблійна легенда про павуків?

Існує давня біблійна легенда про те, як ця маленька істота змінила хід історії, врятувавши життя Ісусу Христу. Коли Свята Родина тікала від переслідувань царя Ірода, Марія та Йосип були змушені сховатися у темній печері, щоб перечекати небезпеку.

Однак ворожі солдати йшли по п'ятах і вже наближалися до схованки. У цю критичну мить павук, що жив у печері, швидко сплів густу павутину, повністю закривши нею вхід.

Побачивши затягнутий павутинням отвір, переслідувачі зупинилися. Вони подумали, що якби всередину хтось заходив, то ніжна сітка була б неодмінно розірвана. Впевнені, що печера порожня, солдати рушили далі.

Так, звичайна павутина стала непробивним щитом для Святої Родини. А павук відтоді вважається символом Божої опіки та захисту, який природа дарує людині.

До речі, існує ще одна зворушлива біблійна легенда про павуків. Вона розповідає, що однієї ночі восьмилапу тварину, яка дрімала у темному кутку хліва, розбудило дивне сяйво. Павук визирнув зі своєї схованки й побачив у яслах Новонародженого, від якого йшло те світло. Над Немовлям схилилася засмучена Діва Марія, адже ніч видалася холодною, а вкрити Дитя було нічим.



Зрозумівши без слів Божу Матір, павучок вирішив допомогти тим, чим міг. Він старанно сплів м'яке, невагоме полотно і несміливо поклав його перед Богородицею. Вдячна Марія вкрила Сина цим сріблястим покривалом. Ісус зігрівся і, глянувши своїми ясними очима на маленького ткача, щасливо усміхнувся йому. Кажуть, що саме відтоді поява павука у вечірній час вважається добрим знаком і віщує людям щастя, зазначає Dovidka.biz.ua.