Однако домашние пауки вовсе не охотятся на людей. Почему лучше оставить в покое этих животных – рассказывает IFLScience.

Можно ли убивать пауков

Пауки охотятся на мух, комаров, тараканов и моль, защищая дом от распространения инфекций и порчи продуктов. Фактически, убивая паука, вы собственноручно уничтожаете эффективный барьер против настоящих вредителей.

К тому же страх перед ними часто базируется на выдумках. Популярный миф о том, что люди глотают пауков во сне, не имеет ничего общего с реальностью. Эти существа избегают контакта с людьми и стремятся оставаться в темных углах.

Кроме этого, большинство домашних пауков абсолютно безопасны, а их клыки даже не способны прокусить человеческую кожу. Поэтому в следующий раз, встретив это существо, просто оставьте его в покое – оно отблагодарит вас, продолжая тихо выполняя свою полезную работу.

Почему не надо убивать пауков / Фото Magnific

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