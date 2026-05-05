Про це детальніше – отець Олексій розповів у своєму тіктоці.

Дивіться також Що суворо заборонено робити на кладовищі, щоб не накликати біду

Чи можна зберігати прах рідних вдома?

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк рекомендує вірянам ховати тіла померлих у землі. Втім, кремація не є гріхом. Інколи люди спалюють тіла покійників за кордоном або через фінансові труднощі, після чого залишають урну з прахом вдома на полиці. Дехто розвіює попіл над океаном, поки інші ж тримають його у помешканні, плануючи поховати пізніше.

Отець Олексій наголосив, що будинок призначений для життя, а не для зберігання праху. Філюк закликав вірян замислитися, навіщо тримати попіл на шафі поряд із побутовими речами.

Що ПЦУ думає про кремацію?

Православна Церква України у своєму фейсбуці зауважила, що офіційно не забороняє кремацію, хоча й надає перевагу традиційному похованню. Ще у 1961 році Вселенський Патріархат підкреслив, що формальних правил проти спалювання тіл не існує, але християнська традиція завжди обирає саме землю. Церква бачить у цьому глибокий символізм, оскільки тіло людини нагадує зерно, яке має "прорости" під час майбутнього воскресіння.

Ба більше, священники ПЦУ наголошують, що навіть після кремації родичі мають обов'язково поховати прах у могилі. Адже людина має повернутися саме в землю, з якої вона походить за Божою волею.