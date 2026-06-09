Тому його розташування сильно впливає на атмосферу в оселі. Детальніше про те, куди не варто ставити сміттєве відро вдома – пише 24 Канал.

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Де не можна ставити смітник у хаті?

За народними прикметами, сміттєве відро суворо забороняється ставити біля вхідних дверей. Кажуть, що саме через поріг до хати заходить позитивна енергія та фінансовий успіх, а брудний смітник при вході просто перекриває їм шлях, притягуючи в дім бідність.

Якщо ж винести відро для сміття з коридору і залишити його у центрі кімнати, ситуація не покращиться. У такому разі в родині почнуть спалахуватися сварки на рівному місці, а простір навколо заповниться хаосом.

Не менш небезпечно тримати відходи там, де люди харчуються. Смітник навпроти обіднього столу, за повір'ями, символізує неповагу до хліба, тому швидко виганяє з дому достаток.

Крім цього, не слід залишати сміттєве відро у спальні. Адже там воно непомітно забирає у господарів життєві сили, провокує постійну втому та руйнує гармонію між подружжям.

Ба більше, біля дитячого ліжка також не можна ставити смітник. Забобони попереджають, що його енергетика відбирає у малюка спокійний сон, через що дитина починає часто вередувати та бачити нічні кошмари.

Де не можна ставити сміттєве відро / Фото Magnific

Де варто зберігати сміттєве відро в оселі?

Щоб захистити свій простір від такого впливу, рекомендується ховати сміттєве відро у закриту кухонну шафу під мийку та регулярно виносити його до заходу сонця.

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