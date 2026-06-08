Головне правило багатого врожаю ховається у поєднанні щирої внутрішньої віри та активної щоденної праці. Про це детальніше – у своєму тіктоці розповів священник Православної Церкви України Олексій Філюк.

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Які молитви читають для багатого врожаю?

Священник ПЦУ Олексій Філюк спростував популярний міф про існування "секретних" чи "особливих" молитов. За його словами, гарний врожай на городі чи в саду залежить виключно від щирої віри людини.

Коли ви садите моркву, підгортаєте огірки чи доглядаєте інші культури, головне – щиро вірити, що Господь благословить цю працю та допоможе рослинам вирости.

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Як зауважив отець Олексій, кожна людина отримує плоди саме за своєю вірою та щирим зверненням до Бога. Водночас Філюк нагадав, що молитва без праці точно не спрацює.

Щоб мати повні засіки, потрібно також добре попрацювати, зокрема вчасно сапати бур'яни, доглядати грядки та вкладати в землю власні зусилля. Тільки поєднання щирої віри, молитви та невтомної праці принесе омріяний багатий урожай.

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