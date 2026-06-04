Детальніше про їхнє значення й походження – розповів сайт Як звати.
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Чоловічі імена біблійного походження
- Адам – має давньоєврейське коріння та означає "створений із червоної глини".
- Авраам – походить із давньоєврейської мови та перекладається як "батько багатьох народів".
- Давид – має давньоєврейське походження і трактується як "улюблений" або "улюбленець".
- Данило – давньоєврейське ім'я, яке означає "Бог мій суддя".
- Ілля – бере початок із давньоєврейської мови та перекладається як "Мій Бог – Господь".
- Йосип – має давньоєврейське коріння, що означає "Бог додасть" або "Бог примножить".
- Михайло – давньоєврейське ім'я, яке трактується як "подібний до Бога".
- Назар – походить з давньоєврейської мови та означає "присвячений Богові".
- Іван – має давньоєврейські корені та трактується як "милість Божа".
- Матвій – давньоєврейське ім'я, яке означає "дар Божий".
- Марк – має латинське походження і, за різними версіями, означає "молот" або "присвячений богу Марсу".
- Лука – походить із давньогрецької мови та перекладається як "світлий" або "той, хто приносить світло".
- Петро – має давньогрецьке коріння та означає "скеля" або "камінь".
- Андрій – давньогрецьке ім'я, що перекладається як "мужній" чи "хоробрий".
- Павло – з латинської мови означає "маленький" або "скромний".
Імена біблійного походження / Фото Magnific
Жіночі імена біблійного походження
- Єва – має давньоєврейське походження й означає "та, що дає життя".
- Сара – походить із давньоєврейської мови та перекладається як "володарка".
- Лія – має давньоєврейське коріння та трактується як "втомлена" або "граціозна, як антилопа".
- Анна – має давньоєврейські корені та означає "милість", "благодать" або "витонченість".
- Марія – має давньоєврейське походження і найчастіше трактується як "пані", "кохана" або "жадана".
- Єлизавета – давньоєврейське ім'я, яке означає "та, хто шанує Бога".
- Соломія – походить із давньоєврейської мови й означає "мирна" або "спокійна".
- Магдалина – має давньоєврейське походження та трактується як "жителька міста Магдала".