Якщо ви хочете зберегти гармонію та достаток в оселі, то варто прибрати звідти речі, які блокують позитивну енергію. Про це детальніше – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Які предмети не можна зберігати на підвіконні?

Згідно з народними повір'ями, не слід залишати на підвіконні фотографії близьких людей, адже сонячні промені можуть "спалити" життєві сили зображених на них членів родини. Схожа заборона стосується і їжі. Так, залишені біля вікна продукти швидко псуються, що в народі вважають прямим шляхом до бідності та хвороб.

Водночас забутий на підвіконні рушник, особливо вишитий або обрядовий, здатний накликати в дім розлуку або далеку і небажану дорогу для когось із рідних.

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Окрему небезпеку, за прикметами, несуть дрібні побутові речі. Якщо ви звикли кидати біля вікна ключі, будьте готові до того, що з дому "витече" весь добробут, а злодії легше знайдуть шлях до вашого майна.

До речі, наша редакція вже розповідала про справи, які треба встигнути зробити за літо.

Коли ж на вікні лежать гострі предмети, зокрема ножі, ножиці або голки, вони буквально розрізають сімейне щастя, провокуючи постійні сварки та агресію між родичами.

Що не можна тримати на підвіконні / Фото Magnific

Фінансовий успіх та життєва сила легко зникають і через неправильне поводження з речами. Наприклад, порожня пляшка або ваза на вікні символізують дефіцит і незахищеність, які швидко притягують у життя фінансові проблеми та борги. Через це також не варто класти поруч гаманець або гроші. Адже відкритий простір біля скла просто розвіє ваші заощадження, і заробіток танутиме на очах.

Особливо обережно треба ставитися до годинників, що зупинилися – вони заморожують будь-який розвиток у домі, приносячи повний застій у справи. Ба більше, цей руйнівний ефект лише посилюють розбиті, зламані або тріснуті речі, які остаточно накопичують негатив, забирають здоров'я в родини та притягують нещастя.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.