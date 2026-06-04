Якщо ви хочете зберегти гармонію та достаток в оселі, то варто прибрати звідти речі, які блокують позитивну енергію. Про це детальніше – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Які предмети не можна зберігати на підвіконні?

Згідно з народними повір'ями, не слід залишати на підвіконні фотографії близьких людей, адже сонячні промені можуть "спалити" життєві сили зображених на них членів родини. Схожа заборона стосується і їжі. Так, залишені біля вікна продукти швидко псуються, що в народі вважають прямим шляхом до бідності та хвороб.

Водночас забутий на підвіконні рушник, особливо вишитий або обрядовий, здатний накликати в дім розлуку або далеку і небажану дорогу для когось із рідних.

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Окрему небезпеку, за прикметами, несуть дрібні побутові речі. Якщо ви звикли кидати біля вікна ключі, будьте готові до того, що з дому "витече" весь добробут, а злодії легше знайдуть шлях до вашого майна.

До речі, наша редакція вже розповідала про справи, які треба встигнути зробити за літо.

Коли ж на вікні лежать гострі предмети, зокрема ножі, ножиці або голки, вони буквально розрізають сімейне щастя, провокуючи постійні сварки та агресію між родичами.

Що не можна тримати на підвіконніЩо не можна тримати на підвіконні / Фото Magnific

Фінансовий успіх та життєва сила легко зникають і через неправильне поводження з речами. Наприклад, порожня пляшка або ваза на вікні символізують дефіцит і незахищеність, які швидко притягують у життя фінансові проблеми та борги. Через це також не варто класти поруч гаманець або гроші. Адже відкритий простір біля скла просто розвіє ваші заощадження, і заробіток танутиме на очах.

Особливо обережно треба ставитися до годинників, що зупинилися – вони заморожують будь-який розвиток у домі, приносячи повний застій у справи. Ба більше, цей руйнівний ефект лише посилюють розбиті, зламані або тріснуті речі, які остаточно накопичують негатив, забирають здоров'я в родини та притягують нещастя.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.