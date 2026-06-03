У повсякденному житті деякі речі здаються цілком безпечними. Однак на території кладовища вони можуть накликати біду. Детальніше про те, що не можна робити на цвинтарі – пише 24 Канал.

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Що не можна робити на кладовищі?

Вважається, що заходити на цвинтар і залишати його територію можна лише через центральну браму. Якщо людина обирає для цього інші стежки, то символічно демонструє неповагу до спокою померлих і ризикує перенести їхню тривогу у власну оселю.

За народними повір'ями, категорично заборонено підіймати ключі, гроші чи дрібні особисті предмети, які впали біля могил. Адже існує високий ризик перебрати на себе чужі нещастя та хвороби.

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Втім, якщо ви вже впустили щось надзвичайно цінне, наприклад, дорогий телефон чи документи, прикмети радять підняти річ, але обов'язково залишити замість неї щось інше. Зокрема, це може бути монетка або шматочок хліба, щоб відкупитися від потойбічних сил.

До того ж не рекомендується приносити додому квіти, плоди дерев чи будь-яку зелень з кладовища. Адже вони можуть притягнути негативну енергію в дім.

Заборони на кладовищі / Фото Magnific

Не менш важливо контролювати свої емоції та слова під час перебування біля місць поховань. Гучний плач і крики забирають у живої людини багато сил та, за народними повір'ями, можуть настільки сильно прив'язати душу покійника до земного світу, що вона почне приходити уві сні й виснажувати родичів.

Водночас не варто ділитися на цвинтарі своїми великими успіхами, радісними планами чи хвалитися фінансовими здобутками, оскільки потойбічний світ може забрати везіння та залишити людину ні з чим.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.