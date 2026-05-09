Які імена приносять удачу в коханні?

Ганна

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "милосердна". Такі жінки випромінює внутрішнє світло, яке наче магніт притягує до них гідних партнерів. Ганни володіють неймовірним терпінням та добротою, тому створюють навколо себе атмосферу затишку, де кохання розквітає природним шляхом.

Олександр

Таке ім'я має давньогрецьке коріння та трактується як "захисник людей". Його власники можуть похизуватися харизмою та впевненістю, що робить їх надзвичайно привабливими. Ці чоловіки завжди беруть на себе відповідальність за добробут родини та демонструють вірність, яка стає міцним фундаментом для тривалих і щасливих стосунків.

Тетяна

Ім'я Тетяна має латинське походження та означає "засновниця". Його представниці привертають до себе увагу своєю енергійністю та здатністю підтримувати вогонь у почуттях навіть через багато років спільного життя.

Максим

Ім'я Максим також має латинське коріння та означає "найвеличніший". Такі чоловіки зазвичай мають розвинену інтуїцію та емпатію, що допомагає їм тонко відчувати потреби своїх обраниць. Максими завжди щирі та чесні з партнерками, тому навколо власників цього імені завжди панує аура довіри, яка так необхідна для міцного союзу.

Любов

Це ім'я слов'янського походження перекладається як "любов". Його власниці приходять у цей світ, щоб дарувати ніжність і отримувати її натомість у подвійному розмірі. Вони щиро вірять у справжню близькість, тому доволі швидко зустрічають ідеальну другу половинку, з якою знаходять повне взаєморозуміння.

Яке популярне жіноче ім'я 80-х сьогодні вважається рідкісним?

Усе почалося ще в середині 1960-х років, коли ім'я Рената вперше дебютувало у списку найпоширеніших, одразу посівши 63 місце. Батьки настільки активно підхопили моду, що вже за десять років воно піднялося до 31-ї сходинки рейтингу, пише видання Meglepetes.

Однак часи змінилися, і колись омріяне ім'я Рената, яке має латинське походження і в перекладі означає "відроджена", стало забутим та рідкісним.