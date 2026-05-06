Усе почалося ще в середині 1960-х років, коли це ім'я вперше дебютувало у списку найпоширеніших, одразу посівши 63 місце. Батьки настільки активно підхопили моду, що вже за десять років воно піднялося до 31-ї сходинки рейтингу, пише видання Meglepetes.

Яке популярне жіноче ім'я 80-х сьогодні вважається рідкісним?

Справжній пік популярності імені Рената припав на 1980-ті роки. У той період щороку понад тисяча дівчаток отримували таке ім'я. Саме це дозволило йому впевнено увійти до першої десятки найулюбленіших жіночих імен у світі.

Однак часи змінилися, і колись омріяне ім'я Рената стало забутим та рідкісним.

Що означає та звідки походить ім'я Рената?

Ім'я Рената має латинське походження і в перекладі означає "відроджена".

Власниці цього імені зазвичай відзначаються сильним характером. Ренати точно знають, чого хочуть від життя, і не бояться труднощів. Такі жінки часто мають аналітичний склад розуму, що нерідко допомагає їм у розв'язанні проблем.

Попри свою зовнішню стриманість, Ренати – дуже емоційні та віддані, вони цінують чесність і не терплять брехні. До того ж представниці цього імені мають природний шарм, який допомагає їм легко ставати лідерами в будь-якій компанії.

Рідкісні жіночі імена / Фото Magnific

Чому імена виходять з моди?

Згідно з дослідженнями американських ономастів, зокрема засновниць профільного ресурсу Nameberry, імена зазвичай повертаються в моду кожні 80 – 100 років.

Під час вибору імені для дитини люди переважно шукають або зовсім нові варіанти, або згадують глибоке минуле. Зокрема, це стосується імен прабабусь, які вже не викликають побутових асоціацій і звучать як вишуканий антикваріат, пише Mental Floss.

Ім'я Рената, наприклад, ще досі асоціюється з поколінням наших матерів, тому поки не може знову стати модним серед сучасних батьків.

Дослідники називають цей феномен "циклом пам'яті", за яким імені потрібно "відпочити" кілька десятиліть, аби очиститися від застарілих стереотипів і зазвучати по-новому.