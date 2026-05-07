Наша редакція зібрала жіночі імена, з володарками яких краще не вступати у відкриті конфлікти. Детальніше про походження та значення цих варіантів – розповів сайт Як звати.

Які імена мають наймстивіші жінки?

Ольга

Це ім'я має давньоскандинавське коріння й означає "свята", пише сайт Ім'я Онлайн. За зовнішньою красою таких жінок ховається залізна воля. Ольги не люблять дрібних сварок чи суперечок. Якщо ви зрадите власниць цього імені, то вони не кричатимуть, а холоднокровно викреслять вас зі свого життя.

Віолетта

Таке ім'я походить з латинської мови та перекладається як "фіалка". Ці жінки надзвичайно емоційні та вразливі. Вони пам'ятають кожне неприємне слово роками. Віолетти не заспокояться, поки не відновлять справедливість. Їхня помста зазвичай витончена, адже представниці цього імені вдарять саме по ваших комплексах чи слабких місцях, про які ви необачно розповіли.

Діана

У перекладі з латини це ім'я означає "божественна". Якщо ви образили Діан, то готуйтеся до тривалої боротьби. Такі дівчата не пробачають підлості й завжди доводять справу до кінця, поки інша людина повністю не визнає свою поразку.

Аліна

Це ім'я має давньогерманське походження та означає "благородна". Аліни мають надзвичайно високу самооцінку, тому будь-яка спроба принизити її гідність закінчується для кривдника катастрофою. Представниці цього імені не пліткуватимуть за спиною, а просто знищать вашу репутацію одним влучним зауваженням.

Жіночі імена, які дають наймстивішим жінкам / Фото Freepik

Які жіночі імена повернулись у моду?

Минодора – ім'я, яке має грецьке коріння і перекладається як "місячний дар". Його власницею була християнська свята Минодора, яка загинула через відданість Господу. Нині так часто називають дівчат, які мають багатий внутрішній світ та схильні до самоаналізу. Представниці цього імені вміють слухати, тому дають корисні поради.

Маїна – забуте ім'я, яке має кілька версій походження: перша – з латинської мови, де означає "народжена в травні", друга – з грецької міфології та утворене від імені богині родючості Маї. Дівчата з цим іменем зазвичай дуже енергійні та життєрадісні. Маїни володіють витонченим естетичним смаком і часто знаходять своє покликання у творчих професіях.