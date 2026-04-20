Чому звичайний поріг вважався одним із найбільш містичних місць у домі та яких наслідків боялися ті, хто порушував цю заборону

Дивіться також Чи дійсно можна нести штучні квіти на кладовище: що про це кажуть у ПЦУ

Чому не можна сидіти на порозі?

З давніх-давен поріг вважався межею між двома світами – внутрішнім простором оселі, де панує затишок і захист, та зовнішнім світом, який часто вважався чужим або навіть небезпечним. Наші предки вірили, що людина, яка обирає таке місце для відпочинку, опиняється в зоні вразливості, де вона не належить ні дому, ні вулиці. За народними прикметами, це може призвести до втрати життєвих сил та енергії.

Крім цього, у давнину існувала традиція ховати прах предків під порогом будинку, щоб духи роду охороняли вхід від усього поганого. Через це сидіти на порозі означало проявляти неповагу до померлих родичів, турбувати їхній спокій, що могло накликати біду або хвороби на всю родину. Саме тому через поріг також не радили нічого передавати або вітатися – вважалося, що це провокує конфлікти та непорозуміння між людьми.

Чому не можна сидіти на порозі / Фото Freepik

Що цікаво, для молодих людей цей забобон мав свій особливий контекст. Дівчатам і хлопцям забороняли затримуватися на вході, бо вірили, що так можна ніколи не зустріти пару або назавжди залишитися самотніми.

Що про це кажуть у церкві?