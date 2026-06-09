Після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський стиль дати вшанування святих змістилися на 13 днів назад. Однак приводів привітати Анастасій, як і раніше, залишається чимало, адже впродовж року церква згадує кількох покровительок з цим іменем.

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День ангела Анастасії 2026: коли святкують в Україні?

Традиційно днем ангела вважається той день пам'яті святої, який є найближчим до дня народження людини. Щоб ви не заплуталися у церковних святах, наша редакція підготувала повний список дат днів ангела для Анастасій за новим стилем:

10 березня – день пам'яті преподобної Анастасії Патрикії, яка була відомою пустельницею та засновницею монастиря.

– день пам'яті преподобної Анастасії Патрикії, яка була відомою пустельницею та засновницею монастиря. 15 квітня – день мучениць Анастасії та Василини.

– день мучениць Анастасії та Василини. 29 жовтня – день святої великомучениці Анастасії Римлянки.

– день святої великомучениці Анастасії Римлянки. 22 грудня – день святої великомучениці Анастасії Узорішительниці. Це одна з найвідоміших дат, коли більшість Анастасій традиційно святкує свої іменини.

До речі, нещодавно наша редакція розповідала про смішні українські прізвища.

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Значення та походження імені Анастасія

Ім'я Анастасія має глибоке коріння та багатий символізм. Воно є жіночою формою давньогрецького варіанту Анастасій і в перекладі означає "воскресіння", "повернення до життя", "відроджена" або "безсмертна".

Здавна вважалося, що таке потужне ім'я наділяє своїх власниць витонченістю, чуйністю та неабиякою внутрішньою силою і стійкістю. Саме ці риси допомагають Анастасіям долати будь-які життєві випробування.