Для багатьох штучні квіти здаються практичними, але сьогодні все більше громад закликають відмовитися від них заради екології та справжньої пошани до померлих. Про це детальніше – пише Православна Церква України.

Чи можна нести штучні квіти на кладовище?

Багато хто обирає пластик через його довговічність та насичені кольори, які не в'януть упродовж кількох місяців. Однак за цією зручністю ховається серйозна загроза для довкілля. Штучні квіти виготовляють з синтетичних матеріалів, які практично неможливо переробити. Коли такі вироби втрачають вигляд, їх зазвичай викидають на смітники поруч із кладовищами, де вони накопичуються десятиліттями.

Найгірша ситуація стається тоді, коли цей пластик вирішують спалити. Під час горіння у повітря виділяються небезпечні токсини та діоксини, які отруюють ґрунт і легені людей, що живуть поблизу.

Православна Церква України нагадала, що сенс поминальних днів полягає у молитві та пам'яті, а не в кількості яскравого пластику на могилі. Жива квітка є символом життя та воскресіння, тоді як мертвий пластик не несе у собі жодного духовного змісту.

Які квіти треба нести на кладовище / Фото Freepik

До речі, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу священник УГКЦ Михайло Квасюк також висловився про традицію залишати цукерки біля могил померлих рідних. На думку отця, не варто цього робити, натомість слід помолитися та побути поруч з покійниками.

Що принести на кладовище замість штучних квітів?