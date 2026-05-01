Детальніше про найпопулярніші ритуали на удачу – розповіло видання The Mirror.

Які щоденні ритуали здатні притягнути удачу?

Найпопулярнішим методом залучення успіху виявилося схрещування пальців, яке практикують 44% опитаних. Майже так само часто люди стукають по дереву, щоб не наврочити або уникнути неприємностей. Зокрема, цей жест використовують 42% британців.

Третє місце у списку займає правило не проходити під драбиною, якого дотримуються 39% респондентів. Також поширеною є звичка підіймати монету, знайдену на землі, оскільки це обіцяє фінансовий успіх.

Багато хто надає особливого значення цифрам, обираючи для важливих справ дати народження чи інші пам'ятні числа. Побутові забобони теж залишаються актуальними. Так, британці намагаються не відкривати парасольки в кімнаті та не ставити нове взуття на стіл.

Крім того, серед мешканців Великої Британії досі живе традиція кидати дрібку солі через ліве плече, щоб нейтралізувати невдачу. Водночас чимало людей намагаються уникати числа 13 та не наступати на тріщини в дорожньому покритті під час ходьби.

Який символ притягує успіх та удачу?

В Україні існують власні перевірені часом символи везіння. Серед них особливе місце посідає підкова, пише ukr.media.

Давні слов'яни вважали цей предмет символом успіху, сили та матеріального достатку. Така асоціація виникла через особливу роль коней, які допомагали в господарстві та свідчили про заможність власника. Люди вірили, що підкова накопичує позитивну енергію, тому зазвичай вішали її над дверима кінцями вгору. У такому положенні вона нагадувала чашу, що втримує сімейний добробут і захищає оселю від недоброзичливців.

Крім захисту дому, підкову часто використовували як весільний подарунок для молодої пари. Також існував звичай носити маленьку копію цього оберега в гаманці або як прикрасу, щоб привабити фінансову удачу. Навіть сьогодні багато хто продовжує використовувати цей символ для прикрашання інтер’єру та збереження родинного затишку.