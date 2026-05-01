Цікаво 4 знаки зодіаку отримають підтримку, на яку не чекали: коли це станеться

Головні заборони Квіткової повні 2026

Під час Квіткової повні, яка пройде під знаком Скорпіона, рекомендується уникати будь-яких серйозних починань та ризикованих дій. У цей період не варто підписувати важливі фінансові документи, укладати угоди або брати кредити. Адже підвищена емоційність може завадити раціональному оцінюванню ситуації. Також варто відкласти хірургічні операції та агресивні косметичні процедури, якщо вони не є терміновими.

Крім цього, краще не провокувати конфлікти та не з'ясовувати стосунки. Річ у тім, що дрібна суперечка в цей день може перерости у тривале протистояння.

До того ж не слід фізично перевтомлюватися або брати на себе додаткове навантаження на роботі. Астрологи та знавці народних прикмет також радять утриматися від далеких поїздок та зміни місця проживання саме в день Квіткової повні, щоб уникнути непередбачуваних труднощів.

Що відомо про Квіткову повню 2026?

Квіткова повня настане 1 травня 2026 року. Максимальна фаза освітленості Місяця за київським часом очікується о 20:23.

Супутник Землі у цей час перебуватиме у сузір'ї Скорпіона, зазначає The Old Farmer's Almanac.

Назва цієї повні походить від давніх традицій народів Північної Америки та Європи. Вона вказує на період масового цвітіння рослин і остаточного пробудження природи після зими.

За умови безхмарного неба явище можна буде спостерігати неозброєним оком протягом усієї ночі з 1 на 2 травня. Супутник Землі виглядатиме візуально більшим і яскравішим біля горизонту одразу після заходу сонця.