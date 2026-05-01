Цьогоріч вона припадає на 1 травня. Деякі люди вірять, що Квіткова повня може підказати, чого чекати від майбутнього літа. Про це детальніше – пише BBC.

Які народні прикмети Квіткової повні 2026?

Якщо ніч на 1 травня була ясною та зоряною, то влітку варто чекати на щедрий урожай фруктів і зернових культур.

Якщо навколо Місяця з'явилося яскраве коло, то найближчими днями погода різко зміниться.

Якщо вранці після повні на траві лежить густа роса, то природа обіцяє красу та життєву силу кожному, хто вмиється на світанку.

Якщо вечірнє небо затягнуло важкими хмарами й Місяця зовсім не видно, то весь травень буде дощовим, а літо – вологим та прохолодним.

Якщо під час повні висадити декоративні квіти, то вони будуть надзвичайно стійкими до засухи та тішитимуть око до холодів.

Якщо на Квіткову повню виникне суперечка з близькими, то конфлікт може затягнутися надовго.

Квіткова повня 2026

Що потрібно знати про Квіткову повню 2026 року?

1 травня 2026 року о 20:23 за київським часом Місяць максимальної повноти своєї освітленої фази. Тоді він перебуватиме в сузір'ї Скорпіона, як зауважує The Old Farmer's Almanac.

Це положення вважається одним із найбільш емоційно насичених, оскільки воно спонукає до глибоких роздумів, трансформацій та відмови від усього, що заважає розвитку.

Що цікаво, травень цього року є астрономічно унікальним. Річ у тім, що він подарує нам дві повні: Квіткову та Блакитну, яка зійде 31 травня.

Квіткова повня символізує перехід від накопичення сил до активного росту. Саме тому астрологи радять використовувати цей період для завершення складних справ та очищення простору навколо себе.