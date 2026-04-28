З давніх-давен масова поява хрущів вважалася добрим знаком для хліборобів, пише сайт "Українські традиції". Детальніше про те, що віщують ці комахи – читайте в нашому матеріалі.

Коли хрущі пророкують щось хороше?

У народі кажуть, що якщо комах у травні багато, то літо буде теплим, а осінь потішить щедрим врожаєм проса та інших зернових. Активність хрущів часто свідчить про те, що земля достатньо прогрілася, а природа увійшла у фазу активного розквіту.

Також за польотом цієї комахи можна передбачати погоду на найближчі години. Так, якщо хрущі літають високо та гучно гудуть, то попереду буде ясний і тихий вечір.

Коли хрущі віщують про небезпеку?

Однак хрущі можуть бути й вісниками неприємностей, особливо для садівників та лісників. Велика кількість комах попереджає про небезпеку для молодих дерев та овочів. Адже за цим гудінням стоїть серйозна загроза знищення листя.

Крім того, якщо хрущі раптово зникають або намагаються сховатися вдень у траві, то це часто є попередженням про наближення сильної грози, граду чи різкого похолодання.

Народні прикмети про хрущів