Що означає, коли сниться весілля за сонником Міллера?

Американський психолог Густав Міллер пов'язував весільні сни з внутрішнім станом людини та її соціальним успіхом. Якщо ви бачите себе гостем на чужому святі, то це віщує швидкий пошук виходу зі складної ситуації, яка тривалий час викликала занепокоєння.

Жінкам, яким сниться таємне вінчання, Міллер радить приборкати власні емоційні пориви та бажання. Згода дівчини на шлюб уві сні обіцяє їй зростання авторитету серед впливових людей і повну довіру з їхнього боку.

Однак деякі деталі сновидіння можуть попереджати про труднощі. Так, якщо уві сні батьки не схвалюють ваш вибір, то реальні заручини також можуть викликати осуд родичів.

Що цікаво, для неодруженого чоловіка сон про власне весілля часто є передвісником неприємностей.

До того ж особливу увагу варто звернути на одяг гостей. Адже присутність людини в траурному вбранні на святкуванні обіцяє нещасливий шлюб.

Що означає сон про весілля за народним сонником?

Як зауважує сайт "Українські традиції", участь у святковій церемонії для самотніх людей віщує швидке створення родини, а для тих, хто вже перебуває у шлюбі – появу дітей.

Власне весілля уві сні обіцяє сімейне щастя та гармонію. Водночас танці під час святкування закликають до обережності у спілкуванні з протилежною статтю, щоб уникнути можливих непорозумінь.

Якщо ж на святі присутні люди лише однієї статі, то це натякає на майбутню плутанину у справах або житті. А пишне частування за святковим столом прогнозує приємну зустріч із давніми друзями та позитивні емоції від спілкування.