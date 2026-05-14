Щоб не потрапити у незручне становище, варто заздалегідь запам'ятати, яка саме кількість стебел перетворює цей подарунок на символ трауру. Про це детальніше – пише ukr.media.

Яку кількість квітів не можна дарувати?

За традиціями, суворо забороняється дарувати живим людям парну кількість квітів. Числа два, чотири, шість та інші, що діляться на два, асоціюються виключно з трауром, завершенням життєвого шляху та смертю.

Коли ви приносите такий букет на день народження чи побачення людині, то підсвідомо бажаєте їй біди. Адже парність символізує фінал.

Яку кількість квітів не можна дарувати / Фото Magnific

Скільки квітів можна дарувати?

Для святкових подій завжди обирайте непарну кількість квітів, зокрема одну, три, п'ять або більше рослин. Річ у тім, що такі числа означають розвиток, рух, продовження життя та удачу.

Навіть якщо ви купуєте величезний букет, варто ретельно перерахувати кожну квітку, щоб випадкова помилка не зіпсувала свято.

Що про парну кількість квітів думає ПЦУ?

Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму тіктоці наголосив, що ані Святе Письмо, ані церковні канони не містять жодних заборон чи правил щодо кількості квітів. Поділ на "траурні" та "святкові" числа – виключно народний забобон, який не має нічого спільного з християнською вірою.

За словами отця Юліана, кожна квітка символізує красу Божого світу, а не прихований код долі. Хоча в українському суспільстві традиція дарувати непарну кількість стебел вкоренилася дуже глибоко, Церква закликає не шукати містики там, де її немає.

Юліан Тимчук також нагадав про досвід інших країн, де парна кількість квітів, навпаки, уособлює гармонію та приносить людям радість. Отже, віряни можуть сміливо обирати будь-яку кількість рослин для подарунка.