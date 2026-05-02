Багато хто вважає це виявом пошани до звичок померлого. Однак священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі зауважив, що негативно ставиться до такої традиції.

Чи можна на могилі залишати чарку горілки та сигарету?

Священник ПЦУ Олексій Філюк переконаний, що приносити алкоголь чи тютюн на могилу – "справжнє язичництво". Отець наголосив, що померла людина вже не зможе випити чи закурити у потойбіччі. Якщо чоловік пив алкоголь усе життя і не давав спокою рідним, то не варто заохочувати це й після його смерті.

Замість того, щоб перетворювати могилу на язичницьке капище, священник Олексій закликає не нести на цвинтар нічого зайвого. Найкращий спосіб вшанувати пам'ять – це прийти, тихо помолитися за душу того, хто відійшов у вічність, і побажати людині легких хмаринок.

За словами Філюка, молитва дасть набагато більше користі, ніж пляшка алкоголю на пам'ятнику.

Чи можна нести штучні квіти на цвинтар?

Багато хто обирає пластик через його довговічність та насичені кольори, які не в'януть упродовж кількох місяців. Однак за цією зручністю ховається серйозна загроза для довкілля. Штучні квіти виготовляють з синтетичних матеріалів, які практично неможливо переробити. Коли такі вироби втрачають вигляд, їх зазвичай викидають на смітники поруч із кладовищами, де вони накопичуються десятиліттями.

Найгірша ситуація стається тоді, коли цей пластик вирішують спалити. Під час горіння у повітря виділяються небезпечні токсини та діоксини, які отруюють ґрунт і легені людей, що живуть поблизу.

Православна Церква України нагадала, що сенс поминальних днів полягає у молитві та пам'яті, а не в кількості яскравого пластику на могилі. Жива квітка є символом життя та воскресіння, тоді як мертвий пластик не несе у собі жодного духовного змісту.