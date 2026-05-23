Чому в церкві вірянам хочеться плакати – розповів священник Православної Церкви України Володимир Кушнір у своєму фейсбуці.

Чому в церкві хочеться плакати?

Церковний простір сильно відрізняється від звичного повсякденного оточення людини, тому організм миттєво реагує на зміну обставин. Коли вірянин переступає поріг храму, то залишає за дверима щоденні турботи. У тиші, під тихий спів хору та в оточенні мерехтливих свічок нервова система отримує сигнал про безпеку і нарешті розслабляється.

Саме цей момент різкого переходу від стресу до спокою часто відкриває шлях для прихованих емоцій, які накопичувалися всередині тижнями або місяцями. Людина просто скидає важкий психологічний вантаж, і це полегшення виходить назовні через сльози.

Таку бурхливу реакцію також стимулюють органи чуття, які в церкві працюють по-особливому. Напівтемрява, специфічний запах ладану, велична архітектура та стародавні ікони мають потужний естетичний і сенсорний вплив на людину.

Оскільки слова не завжди можуть передати подібний спектр переживань, тіло обирає сльози як найпростіший та найефективніший спосіб висловити сильне зворушення.

Що про це думає Церква?

Сутність цього явища також пояснив священник Православної Церкви України Володимир Кушнір. Він зауважив, що у повсякденному житті люди зазвичай сміються абсолютно відкрито, а от під час плачу мимоволі закривають обличчя руками, оскільки сльози роблять людину надто вразливою для зовнішнього світу.

Втім, в храмі цей стан набуває зовсім іншого значення. За словами отця Володимира, буденне життя більшості з нас минає у постійній гонитві за матеріальним та у гріхах, а плач під час молитви свідчить про те, що людської душі торкнувся Господь.

Священник ПЦУ наголосив, що в таку хвилину душа насправді оживає і навіть радіє, тому сльози у церкві є найбільш блаженним станом для вірянина. Саме через це, попри велику кількість пролитих у храмі сліз, люди завжди виходять зі святині з неймовірною легкістю та спокоєм на серці.