Мовляв, так можна дати "нове життя" старій речі. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу дослідники українського народного одягу Леся Воронюк та Ігор Турейський пояснили, чому не треба цього робити. Читайте більше – у нашому матеріалі.

Чи можна перешивати старі вишиті рушники на власні вишиванки?

Дослідниця українських вишиванок Леся Воронюк зауважила, що вишита сорочка вважається історичним артефактом. Саме тому її перешивати категорично не дозволяється.

За словами засновниці Дня вишиванки, завжди можна замовити точну копію сорочки, яка буде схожа на ваш вишитий рушник. Адже в Україні є чимало майстрів, які щодня цим займаються та настільки гарно виконують свою роботу, що інколи буває незрозуміло, чи це стародавній експонат, чи ні.

Леся Воронюк підкреслила, що у сучасному світі люди активно створюють культурні нашарування, і це є нормальним. Однак подібне має відбуватися шляхом використання орнаментів для сорочок з нуля, а не ціною знищення старовинних рушників.

Чи можна перешивати рушники на сорочки / Фото Magnific

Водночас етнолог Ігор Турейський також висловив свою думку про традицію перешивати старі вишиті рушники у сучасний одяг. Він негативно ставиться до такого, оскільки, на його думку, такі речі заслуговують на збереження та вивчення для наступних поколінь, а не на перероблення.

Якщо хтось бажає дати нове життя старому орнаменту чи вишивці, то краще відтворити її сучасними нитками, повторити орнамент і вже тоді використовувати,

– наголосив Ігор Турейський.

Як виник День вишиванки в Україні?

Ідея створення цього дня виникла у 2006 році в Чернівцях. Тоді студентка місцевого національного університету Леся Воронюк запропонувала однокурсникам обрати один день і разом одягнути вишиті сорочки, пише видання "Букви".

Спочатку ініціативу підтримали лише кілька десятків представників молоді та викладачів. Втім, з часом акція переросла у всеукраїнський рух і охопила діаспору по всьому світу.