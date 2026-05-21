Традиція святкування Дня вишиванки виникла зовсім нещодавно, а саме у 2006 році. Тоді студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк помітила, що молодь рідко носить національний одяг. Вона запропонувала однокурсникам обрати один день і разом прийти на пари у вишиванках. У перший рік до флешмобу долучилися всього кілька десятків студентів та викладачів. Однак ідея виявилася настільки близькою людям, що за кілька років акція охопила всю країну, а згодом – і українську діаспору по всьому світу.

Щоб ви могли тепло привітати друзів, рідних чи колег, ми підготували привітання з Днем вишиванки у прозі та картинках.

Привітання з Днем вишиванки 2026: картинки й проза

Зі святом національної гордості – Днем вишиванки! У кожному візерунку закодована доля народу, його пам'ять і сила. Нехай це свято нагадує нам про коріння, яке живить і тримає, про традиції, що роблять нас унікальними, і про красу, що живе в нашому народі. Бажаю миру, добробуту й любові до своєї землі.

***

Вітаю з Днем вишиванки! Сьогодні мільйони українців у різних куточках світу одягають сорочку, яка промовляє мовою любові до Батьківщини. Бажаю, щоб у цей день кожен відчув силу свого роду, глибину української культури та гордість за свою ідентичність. Хай це свято буде наповнене світлом, барвами й щирими усмішками!

***

Нехай вишиті орнаменти на ваших сорочках нагадують про витривалість нашого народу, про красу, створену руками матерів, бабусь, майстринь. У кожному хрестикові – історія, молитва, побажання щастя. Нехай цей день надихає на добрі вчинки, єднає українців по всьому світу та підкреслює нашу унікальність!

***

У цей день вся країна стає мов живим полотном, розшитим барвистими символами. Вишиванка – це не просто одяг, це історія нашого народу, вишита нитками любові, болю, надії й сили. Це наш голос у світі, наша тиша в молитві, наша пісня у пам'яті. Нехай це свято нагадує, що навіть у найтемніші часи ми залишаємося світлом – бо наш код незламний. Зичу миру, мудрості і єдності – тим, хто носить у серці Україну.

***

Вітаю з Днем вишиванки! Нехай сьогодні кожен візерунок на вишиванці промовляє голосом предків, закликає до єдності, гідності й пам'яті. У цей день хочеться побажати, щоб наш національний символ об'єднував людей, зміцнював дух, надихав на добро й правду. Одягаймо вишиванку з гордістю, бо ми спадкоємці великої культури.

***

З Днем вишиванки! Вишита сорочка – це мовчазний символ нескореності, краси, сили духу. Бажаю миру, ясного неба, невичерпної енергії та єдності. Хай ваша вишиванка стане джерелом натхнення і добрих змін!

***

Щиро вітаю з Днем вишиванки! Це свято, як спільна молитва мільйонів українців, розкиданих світом. У кожній нитці – символ сили, у кожному орнаменті – код родової пам'яті. Бажаю, щоб вишиванка була не тільки святковим вбранням, а й щоденним нагадуванням про те, ким ми є і чого варті. Бережімо українське, плекаймо традиції і передаваймо їх далі – з любов'ю й повагою.

***

Сьогодні ми не просто одягаємо вишиті сорочки – ми торкаємося глибокого сенсу, який пережив покоління. Вишиванка – це оберіг, що захищав у важкі часи, це символ любові, що супроводжував у радості. Це наша тиха боротьба за свою правду і пам'ять. Бажаю, щоб цей день був наповнений світлом, гідністю і добром. Нехай кожна вишиванка нагадує про силу нашого коріння та красу української душі.

***

Вітаю з Днем вишиванки! Це день, коли українці в усьому світі одягають не просто сорочку, а своє минуле, свою гордість і свою надію. Вишиванка – це і голос пращурів, і мова символів, і карта пам'яті. Бажаю, щоб кожен з нас відчув у ній силу своїх предків, упевненість у сьогоденні та віру в прийдешнє. Зберігаймо українське не тільки в одязі, а й у вчинках, у серцях, у щоденному житті.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.