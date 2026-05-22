Походження і значення імені Анастасія

Це ім'я має давньогрецьке коріння і походить від чоловічого варіанту Анастасій. Якщо ж зазирнути в історію, то що означає Анастасія в оригіналі? Переклад звучить надзвичайно життєствердно: "воскресла", "повернута до життя" або "та, хто відроджується".

Обираючи ім'я Анастасія, батьки часто прагнуть подарувати донечці сильну долю. І не дарма, адже енергетика цього імені наділяє дівчаток незламністю, розвиненою інтуїцією, чуйністю та здатністю легко адаптуватися до будь-яких життєвих змін.

Яка церковна форма імені Анастасія?

У церковній традиції та під час таїнства хрещення ім'я звучить так само – Анастасія. У християнській історії є кілька шанованих святих із цим іменем.

Найвідоміші з них: великомучениця Анастасія Узорішителька, яка допомагала ув'язненим, та свята Анастасія Римлянка. Тому змінювати чи шукати імена для церкви не доведеться.

Коли День ангела Анастасії 2026?

Після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості свят змістилися на 13 днів назад. Тому День ангела Анастасії тепер святкують в інші дні.

У 2026 році головні дні пам'яті святих покровительок Анастасії припадають на такі дати:

22 грудня (замість 4 січня) – День святої Анастасії Узорішительки;

(замість 4 січня) – День святої Анастасії Узорішительки; 29 жовтня (замість 11 листопада) – День святої Анастасії Римлянки.

Також дівчата з цим іменем можуть святкувати іменини у квітні та в інші дні, які найближчі до дня народження дитини.

Як буде скорочено ім'я Анастасія?

Це ім'я дає неймовірний простір для фантазії, адже воно має десятки різних форм. Якщо ви думаєте, як ім'я Анастасія звучить найпростіше, то це, звісно, Настя, Стася або Ася.

Як лагідно називати Анастасію?

Для маленької донечки чи коханої дівчини чудово підійдуть такі теплі варіанти:

Настуся, Настуня;

Стасенька, Стасюня;

Настенька, Насточка;

Асенька.

Таке різноманіття дозволяє імені звучати і серйозно в офіційних обставинах, і максимально ніжно в колі родини.