Священник Православної Церкви Олексій Філюк відповів на це питання у своєму інстаграмі. Детальніше – читайте в нашому матеріалі.

Чи можна займатися польовими роботами до Благовіщення?

Священник ПЦУ Олексій Філюк зауважив, що, попри поширені народні переконання про заборону працювати на землі до Благовіщення, головним орієнтиром для садівників має бути погода та специфіка кожної окремої культури.

Наприклад, станом на 17 березня, коли на вулиці ще може буде холодно, висаджувати картоплю чи квасолю категорично не варто. Адже ці рослини просто змерзнуть. Водночас такі культури, як часник та цибуля, є досить витривалими. Тому їх можна садити навіть восени або в березні, як тільки земля трохи прогріється і в ній з'явиться волога.

Також до Благовіщення дозволяється сіяти морозостійкі рослини, зокрема овес та горох, який не боїться заморозків, на відміну від квасолі, що не витримає низьких температур. Священник наголошує, що якщо погодні умови сприяють праці, то садити грядки можна. Отець Олексій закликав не вірити в забобони, а довіряти лише Богу.

Що відомо про Благовіщення?