Саме тому питання про вдалий час для стрижки стає особливо актуальним. Детальніше про те, коли можна стригти волосся до Воскресіння Христового – розповів сайт "Українські традиції".
Коли можна стригти волосся до Великодня 2026?
Згідно з народними повір'ями, найкращим днем для візиту до перукаря вважається Чистий четвер. Наші предки вірили, що разом з волоссям у цей день людина позбувається негативної енергії. Водночас волосся після цього стає міцнішим і росте швидше.
А якщо ви плануєте оновити зачіску раніше, то будь-який день Великого посту загалом підходить для цього. Адже церква не накладає суворих обмежень на гігієну чи догляд за собою.
Коли суворо заборонено стригти волосся до Пасхи?
Однак варто пам'ятати про дні, коли від стрижки краще відмовитися. Найсуворіша заборона стосується Страсної п'ятниці. Річ у тім, що це день глибокої скорботи, тому будь-які маніпуляції із зовнішністю, шиття чи важка праця вважаються недоречними.
Також не заведено стригтися безпосередньо у Великдень, оскільки цей час присвячений виключно духовному святкуванню та відпочинку.
Що ще варто зробити до Великодня?
Вірянам слід провести генеральне прибирання до вечора Чистого четверга. Важливо позбутися непотрібних речей, щоб звільнити простір для нової енергії, зауважує Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
До того ж варто приготувати паски та крашанки. Зазвичай цим займаються у четвер або суботу.
Напередодні Великодня християнам потрібно зібрати великодній кошик. Зокрема, підготувати продукти для освячення: паску, яйця, м'ясні страви, сіль та хрін.