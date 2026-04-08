Саме тому питання про вдалий час для стрижки стає особливо актуальним. Детальніше про те, коли можна стригти волосся до Воскресіння Христового – розповів сайт "Українські традиції".

Коли можна стригти волосся до Великодня 2026?

Згідно з народними повір'ями, найкращим днем для візиту до перукаря вважається Чистий четвер. Наші предки вірили, що разом з волоссям у цей день людина позбувається негативної енергії. Водночас волосся після цього стає міцнішим і росте швидше.

А якщо ви плануєте оновити зачіску раніше, то будь-який день Великого посту загалом підходить для цього. Адже церква не накладає суворих обмежень на гігієну чи догляд за собою.

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.

Коли суворо заборонено стригти волосся до Пасхи?

Однак варто пам'ятати про дні, коли від стрижки краще відмовитися. Найсуворіша заборона стосується Страсної п'ятниці. Річ у тім, що це день глибокої скорботи, тому будь-які маніпуляції із зовнішністю, шиття чи важка праця вважаються недоречними.

Також не заведено стригтися безпосередньо у Великдень, оскільки цей час присвячений виключно духовному святкуванню та відпочинку.

